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З днем народження, куме: красиві листівки для дорогої людини

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Картинки з днем народження куму
Картинки з днем народження куму. Фото Telegraf

Виберіть для іменинника особливе вітання

Привітання з днем ​​народження – це традиція, яку знає та дбайливо зберігає кожна людина. Це один із найважливіших елементів подарунка, який допомагає імениннику відчути себе особливим.

День народження кума – один із найзначніших днів у році для нього. То чому б не спробувати зробити його особливим за допомогою гарного поздоровлення, яке розчулить його?! Окрім традиційних побажань у прозі чи віршах подаруйте куму гарні листівки з днем народження. Частина слів може бути забута, а картинка збережеться надовго і нагадуватиме про радісну подію.

Листівка куму з днем народження може бути як з добрими побажаннями радості, успіхів та щастя, так і у вигляді лаконічної картинки з однією лише фразою "З днем народження, куме".

"Телеграф" підготував для вас милі та яскраві листівки куму з днем народження. Підніміть настрій та подаруйте позитивні емоції близькій людині.

Листівки з днем народження куму

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Картинки "З днем народження, куме!"

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Раніше "Телеграф" публікував добірку листівок із днем народження кумі. Гарні картинки гарантовано подарують їй позитивний настрій.

Теги:
#Поздоровлення #Листівки #З Днем народження