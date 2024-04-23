З днем народження, куме: красиві листівки для дорогої людини
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Виберіть для іменинника особливе вітання
Привітання з днем народження – це традиція, яку знає та дбайливо зберігає кожна людина. Це один із найважливіших елементів подарунка, який допомагає імениннику відчути себе особливим.
День народження кума – один із найзначніших днів у році для нього. То чому б не спробувати зробити його особливим за допомогою гарного поздоровлення, яке розчулить його?! Окрім традиційних побажань у прозі чи віршах подаруйте куму гарні листівки з днем народження. Частина слів може бути забута, а картинка збережеться надовго і нагадуватиме про радісну подію.
Листівка куму з днем народження може бути як з добрими побажаннями радості, успіхів та щастя, так і у вигляді лаконічної картинки з однією лише фразою "З днем народження, куме".
"Телеграф" підготував для вас милі та яскраві листівки куму з днем народження. Підніміть настрій та подаруйте позитивні емоції близькій людині.
Листівки з днем народження куму
Картинки "З днем народження, куме!"
Раніше "Телеграф" публікував добірку листівок із днем народження кумі. Гарні картинки гарантовано подарують їй позитивний настрій.