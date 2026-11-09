Вистачає навіть 6 тисяч? Скільки українці витрачають на продукти на місяць

Декому вдається сильно заощаджувати

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У мережі українці активно обговорюють, скільки витрачають в місяць на харчування родини. Адже є чимало людей, які можуть вкластись в 6-7 000 грн.

Як зазначали в коментарях під дописом у Threads, чимало залежить безпосередньо від способу життя родини. Адже є ті, хто закупаються раз на місяць, а є ті, хто ходять у магазини щодня.

"Сьогодні побачила в TikTok жінку, яка стверджує, що виділяє 6000 грн в місяць на харчування сімʼї (два дорослих і дитина). Назріває питання, скільки в середньому українці витрачають на їжу. Скільки в місяць має витрачати середньостатистична сімʼя на харчування у 2026 році?" — пише користувачка.

Аналізуючи, усі коментарі можна побачити, що в середньому на родину з двох дорослих та одної дитини йде 20-30 тисяч грн. При цьому основні витрати — це перші, другі страви та м'ясо, без закладів та доставок готової їжі. Найбільше грошей йде на м'ясо та овочі з фруктами. Також купують й солоденьке.

Але є й ті родини, де на місяць вистачає 6-7 тисяч грн. Для цього жінки купують усі продукти на оптових ринках і одразу на місяць. А потім готують заготовки, які заморожують. Однак досить часто в таких раціонах мало м'яса та білку і багато вуглеводів.

Скільки українці витрачають на їжу щомісяця:

У нас на 4 людей — іде 1000 грн на день, і то ми не шикуємо. Креветок у раціоні немає, суші — я вже й забула, які вони на смак. Тому 6000 грн на місяць — це ще треба вміти так економно витрачати в наш час.

Яйця 60 шт на місяць — 360

М'ясо телятина 4 кг — 1800

Філе курки 2 кг — 440

Хек 2 кг — 680

Молочка — 1000 грн

Олія 0,5 — 250 грн

Крупи, приправи — 500

Овочі, фрукти — 1000

Риба червона 1 кг — 800

Приблизно 7000 тисяч на місяць!

Якраз недавно рахувала ~25-30 тисяч, без доставок якихось додому і походів в ресторани

Може мені скажуть, що ми з жиру бісимось, але близько 20 тисяч в місяць на їжу. Це не лише база, а й трохи смаколики. Іноді може бути кафе. Цифра приблизна. До гривні не рахувала, бо це нічого не змінить. Двоє дорослих і син підліток спортсмен, який один їсть за двох дорослих.

В нас десь 30 тисяч йде на харчування, не враховуючи якісь заклади. Нас двоє та дитина.

Почитала і від деяких порад трохи в шоці. Типу давать кожному по одній котлеті, а якщо хтось захоче дві? Або зварить бульйон, а мʼясо використать на другі страви.

Нас двоє дорослих і 3 дітей. На продукти йде від 25 тисяч, але є ще витрати на кафе, доставки і т.п. Я боюсь рахувати загальну суму.

Не знаю, звідки такі ціни — один похід до магазину 4-5 тисяч, без алкоголю. Не рахую, що замовляємо з готового.

Скільки українці витрачають на продукти. Інфографіка "Телеграф"/ШІ

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