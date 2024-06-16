Вітання з новонародженим: гарні побажання та листівки

Виберіть теплі слова побажань для новоспечених батьків

Народження дитини – це завжди радісна подія, сповнена очікуванням, хвилюванням та безмежною любов’ю. Коли друзі та сім’я збираються, щоб відсвяткувати народження довгоочікуваного малюка, саме час обсипати новоспечених батьків привітаннями.

Знайти правильні слова, щоб ідеально передати свої емоції та сказати те, що у вас на думці, буває складно. У такій ситуації на допомогу може прийти ця добірка, у якій "Телеграф" зібрав особливі вітання з народженням малюка. Тут можна знайти не лише побажання у віршах та прозі, а й гарні вітальні листівки.

Вітання з народженням дитини

Вітаю вас із народженням маленького дива! Нехай ваша дитина росте щасливою, міцною і здоровою, радуючи маму з татом. Спокійних ночей вам, успіхів малюку та сімейного щастя.

***

Вітаю від щирого серця з народженням маленького дива і найбільшої радості. Нехай ангел малюка завжди оберігає, нехай шлях дитини буде світлим і добрим. Бажаю міцного здоров’я та добробуту сім’ї, невгасного щастя та любові.

***

Вітаємо вас із новою людиною! Нехай росте найщасливішим у світі. Нехай буде здоровим, тямущим, пустотливим. А вам, молоді батьки, побажаю спокійних ночей, терпіння та позитивних емоцій.

***

Від щирого серця вітаю з народженням маленького чоловічка і великого дива. Бажаю сім’ї достатку та щастя, а дитині — міцного здоров’я, великого щастя на життєвому шляху та світлого успіху.

***

Прийміть мої щирі вітання із народженням дитини! Нехай маленька крихта росте в ніжності, любові, радості та щасті. Бажаю батькам терпіння, порозуміння, тільки світлих та добрих днів попереду!

***

Вітаю із довгоочікуваною подією, з народженням дитини! Нехай у Вашому сімейному житті будуть тільки приємні клопоти, радісні емоції, щасливі моменти та чудові дні! Ростіть свою дитину в любові, турботі, ніжності та доброті!

***

Вітаю з величезним дивом народженням дитини! Бажаю, щоб ваша сім’я була сповнена любові, гармонії та чудових моментів, пов’язаних із загальною радістю. Будьте здорові, ростіть, розвивайтеся і нехай щастя освітлює вас щодня!

***

Від щирого серця вітаю Вашу родину з новонародженим! Нехай маленьке янголятко з перших днів дарує море радості та позитивних емоцій! Бажаю Вам ростити дитину в атмосфері кохання, доброти та ніжності!

***

Вітаю з народженням дитини! Нехай кожен день буде наповнений світлом і теплом, нехай новонароджений росте міцним і здоровим, нехай радує батьків своїм дорослішанням і своїми успіхами!

***

Щиро вітаємо з поповненням у вашому сімействі! Нехай ваша дитина росте здоровою і щасливою. Завжди тішить своїх близьких теплою та щирою посмішкою. Бажаємо, щоб ангел-охоронець оберігав усю вашу міцну родину.

***

Вітаємо вас із народженням нової людини, нового члена вашої родини. Це ваше майбутнє, тепер у цій маленькій істоті зосередяться всі ваші плани, ваші надії та ваші мрії. Нехай ваш малюк росте здоровеньким і щасливим , радує сім’ю своїми здібностями та успіхами, будьте щасливі, вітаю!

***

З надзвичайною подією Вас вітаю! Найсолодших малюків днів, найщасливіших усмішок і найгучнішого сміху. Завжди бажаю бути на одній хвилі з ним, довіряти та слухати один одного!

Вітання з новонародженим

Вітаю з народженням синочка! Нехай малюк росте здоровеньким, на радість батькам, стане вашою гордістю та опорою. Бажаю лише позитивних моментів у новому етапі вашого життя, терпіння, миру та щастя у вашу родину!

***

Вітаємо з найчарівнішою подією у вашій родині, з народженням маленького дива – синочка! Ви великі молодці та будете прекрасними батьками. Цей новий етап життя нехай подарує вашій родині багато радості, сил та яскравих фарб. Бажаємо менше безсонних ночей, більше терпіння, відкриттів та перемог. Багатирського здоров’я вам і синочку, миру, ідилії та великого кохання!

***

Від щирого серця вітаю вашу родину з новонародженим! На світ з’явився чудовий хлопчик – ваша гордість! Бажаю малюкові рости здоровим і міцним, а батькам — насолоджуватися цим чудовим часом і цінувати кожну мить. Будьте щасливі!

***

Від щирого серця хочу привітати з народженням сина і бажаю сил і здоров’я, щоб підняти й виростити справжнього чоловіка, який буде опорою та гордістю для тебе. Нехай малюк виросте міцним та веселим. Нехай у його житті буде безліч сліпучих фарб та вірних друзів. А тобі хочеться побажати, щоб ночі проходили спокійно, а син радував лагідними дотиками та щасливою усмішкою!

***

Вітаємо вас з появою дива – маленького синочка! Син нехай росте здоровим, веселим, активним і щасливим, а батьки нехай будуть терплячими, тими, хто любить і розуміє. Ура!

Вітання з новонародженою

Від щирого серця вітаю з народженням прекрасної дівчинки, чудової донечки. Бажаю, щоб маля росло щасливим і веселим, щоб її життя було світлим і добрим. Нехай у вашій родині завжди панують мир і любов, а дочка буде великою радістю і справжнісінькою гордістю.

***

Вітаю з народженням доньки! Бажаю величезного щастя усій родині. Нехай у вашому домі живе кохання, ніжність, повага та порозуміння. Нехай дитина росте здоровою і радує вас щохвилини!

***

Вітаю із довгоочікуваним поповненням у родині! Бажаю доньці здоров’я, а мамі — якнайшвидшого відновлення. Бажаю терпіння, спокою, менше безсонних ночей, більше радісних подій. Нехай ваша дівчинка буде маленькою зірочкою, яка світитиме вам і в найкращі, і у скрутні часи. Нехай складності будуть не такими вже складними, дні мирними, ночі тихими, а посмішка малюка щасливою!

***

Щиро вітаю із народженням доньки. Нова зірочка з’явилася на світ. Нехай вона росте здоровенькою, розумною, красивою і дарує щастя. Щоб радувала день у день своєю усмішкою та щирими емоціями.

***

Від щирого серця вітаю з народженням дочки! Дочка – це подарунок від Бога. Бажаю міцного здоров’я, радості, миру, тепла вашій дитині. Нехай росте на радість рідним та близьким. А вам, батьки, бажаю терпіння, спокійних ночей, радості та щастя.

Вітання на народження дитини у віршах

У такий чудовий день

Побажаєм багато пісень.

Сьогодні народження вашого синочка,

Хай росте щасливим ваше дитятко.

Щоб завжди посмішка дитини

Дарувала моменти, як перлини.

Щоб завжди веселощів багато

Приносив синочок до хати.

Щоб всі його цілі здійснилися,

А мрії — втілилися.

А друзі щоб були вірні,

А почуття майбутні — ніжні.

***

З народженням сина вітаю!

Хай ніжність й любов огортають.

Бажаю терпіння та сил,

Бо безліч тривог в породіль.

Хай вам вистачає часу

На сина й на власну красу.

Бажаю завжди висипатись,

Й нічого в житті не боятись!

***

З народженням синочка!

З маленького клубочка

Хай богатир росте!

Майбутнє золоте

Нехай його чекає.

Теплом хай зігрівають

Близькі та рідні люди.

Щасливеньким хай буде!

***

З днем народження синочка!

Удачі йому, щастя, вроди,

Хай Янголи охороняють

І відводять всі негоди.

Буде хай здоровим, дужим,

В любові й злагоді зростає.

Зараз ви його підтримка,

Скоро вашою він стане.

***

З щасливим днем в житті вітаю,

А вашій донечці бажаю

Рости здоровою, красивою,

А головне — щасливою!

Хай крихітка тривог не знає,

Підтримку вашу відчуває,

Хай перешкод в її житті не буде

І завжди поруч будуть рідні люди!

***

З щасливим днем в житті вітаю,

А вашій донечці бажаю

Рости здоровою, красивою,

А головне — дуже щасливою!

Хай крихітка тривог не знає,

Підтримку вашу відчуває,

Хай перешкод в її житті не буде,

І завжди поруч будуть рідні люди!

***

З поповненням в сім’ї вас вітаю!

І донечці вашій бажаю

Здоров’я та гарної долі,

Всього щоб в житті в неї було доволі,

Хай Янгол-охоронець її оберігає,

Всі біди й незгоди Господь відганяє!

***

Благословенний день сьогодні,

На світ з`явилось немовля.

Хай донечка буде здорова,

Щаслива вся ваша сім`я.

Росте грайлива і смілива,

Активна й радісна завжди.

Хай доля буде з нею мила,

І захищає від біди.

***

Оце новина! Це справжнісіньке диво!

І не привітати вас з цим неможливо.

З народженням доньки, маленької квітки!

А що головніше в житті? Тільки дітки.

Здоров`я та миру, щоб крихітка мила

Завжди посміхалася в долі, раділа,

Зростала в коханні, турботі та ласці,

У неї в житті щоб було море щастя!

***

Вітаю з милим янголятком,

Гарненьким крихітним дівчатком.

Хай донечка ― маленьке диво,

Росте здорова і щаслива.

Зросте принцеса дуже стрімко

І скаже своє перше слово.

Хай дівчинка сміється дзвінко,

І в неї буде все чудово!

***

Вітаю вас з народженням доні,

Бажаю малятку щасливої долі.

Щоб ви допомагали їй у всьому,

Вона буде втіхою вашому дому.

Радості зичу малечі й батькам,

Щоб якнайкраще було всім вам.

Нехай ваша доня росте здоровою

І долю вашу зробить чудовою.

***

Вітаємо з поповненням в сім’ї,

З появою чарівною малишки.

Нехай росте на радість рідним усім,

Ваш подарунок, квітка, мила мишка!

Бажаємо здоров’я та добра,

Краси та вдачі вашій крихті-доні.

Нехай Господь завжди охороняє,

Щасти дарує повні ій долоні!

Вітання з новонародженою дитиною у листівках

Вітальна листівка з появою малюка

Гарне вітання з народженням дитини

З народженням дитини вітання

Вітання з народженням малюка

З народженням малюка вітання

Раніше "Телеграф" добірку листівок із днем народження. Ці яскраві картинки допоможуть привітати рідних та близьких людей.