З днем народження, сусіде: найкращі привітання у віршах та прозі

Виберіть особливі побажання для іменинника

День народження сусіда – це привід для радості та єднання. Не завжди потрібно вимовляти гучні промови. Прості привітання з днем народження сусідові будуть доречними, якщо вас не пов’язують особливі стосунки. А от якщо ви змогли стати майже друзями, виберіть для сусіда душевні побажання, які передадуть усі найкращі почуття та порадують іменинника.

"Телеграф" підготував особливі вітання із днем народження для сусіда. Ви можете скористатися готовим варіантом побажань, або ж надихнутися і вигадати власні. У будь-якому випадку сусідові буде приємно почути теплі слова на честь свого дня народження.

Вітання з днем народження сусіда

Дорогий сусіде, у твій день народження я бажаю тобі багато усмішок, щастя та незабутніх моментів. Нехай усі твої бажання збудуться!

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Від щирого серця вітаю з Днем народження! Нехай у цей особливий день вас оточують любов, радість та гарні спогади. Всього найкращого!

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Дорогий сусіде, нехай твій день народження буде сповнений сюрпризів і незабутніх моментів. Насолоджуйтесь цим особливим днем ​​повною мірою! Вітаємо!

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Доброго чоловіка, прекрасного сусіда, хочу привітати з днем народження. Бажаю доброго здоров’я, веселого настрою, успішної діяльності, сімейного щастя, великого щастя та вірної супутниці у житті — удачі.

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Від щирого серця вітаю з Днем народження! Нехай наступний рік буде сповнений щастя, успіхів і прекрасних моментів. Всього найкращого!

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Мій чудовий сусіде, чудовий чоловік, вітаю тебе з днем народження! Бажаю ніколи не втрачати жодної можливості та шансу на перемогу, завжди залишатися людиною честі та поваги, постійно прагнути поставлених високих цілей, ніколи не сумніватися в успішній реалізації своїх планів і завжди бути оточеним світлою любов’ю рідних та справжнім щастям.

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Дорогий сусіде, передаємо тобі найтепліші привітання з днем ​​народження. Нехай тебе оточують радість і кохання сьогодні та завжди. З днем ​​народження!

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Дорогий сусіде, сьогодні твій день народження, тож усі плітки про тебе залишу на завтра. Веселись так, ніби ніхто в окрузі тебе не чує! Вітаю!

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Мій чудовий сусіде, вітаю тебе з днем народження! Бажаю веселощів для душі та втіхи для серця, цікавих ідей для особистої користі та великих можливостей для досягнення успіху. Нехай у твоєму домі постійно живе щастя та любов, нехай у твоєму житті буде повний достаток.

Вірші з днем народження чоловікові сусідові

Дозволь, сусіде, тебе сьогодні привітати,

Бо день такий буває раз на рік,

Здоров'я, щастя щиро побажати,

На все життя, на довгий-довгий вік!

До сотні літ дожить без горя і журби,

Від гір, від сонця, від калини

Всіх благ земних – з роси й води

Бажаємо тобі всі ми!

***

Із днем народження сусіда я вітаю!

Добра і радощів бажаю,

Здоров'я на усі літа,

Хай в серці квітне доброта.

Хай в небі сонце ніжно сяє,

Веселка барвами заграє,

Щебечуть солов'ї грайливо

На життя довге й щасливе!

***

Життя хай дарує чудові моменти,

Яскраві емоції, гарні презенти

І друзів найкращих, з якими надійно,

Людину найближчу, з якою спокійно.

Бажаю знайти я улюблену справу,

Робота хай буде у тебе цікава.

Проблеми вирішуй свої на раз-два,

Щоб не "кипіла" твоя голова.

Бажаю достатку, щоб"з маслом ікра.

Здоров'я міцного, здоров'я ж не гра.

І ще побажаю тобі наостанок:

Хай буде щасливим кожнісінький ранок!

***

З Днем народження сусіда вітаю,

Миру й благодаті, щиро я бажаю.

Хай буде із тобою завжди ласка,

І життя хай буде, як справжня казка.

Хай підкоряються тобі, все нові вершини,

Бо ти йдеш шляхом, достойної людини.

Хай поруч буде щастя та достаток,

Міцного здоров`я, бо це лиш початок.

***

В цей сонячний день

Вас вітаю зі святом,

Бажаю здоров’я

І щастя багато.

Удачі у всьому,

Щоб мрії збувались,

Щоб рідні всі поруч

Завжди залишались.

Побільше яскравих

І світлих думок.

Хай плине життя,

Мов весняний струмок!

Раніше ми ділилися добіркою картинок із днем народження для сусіда. Вони стануть чудовим доповненням до побажань у віршах чи прозі.