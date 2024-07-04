С днем рождения, сосед: лучшие поздравления в стихах и прозе
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Выберите особые пожелания для именинника
День рождения соседа — это повод для радости и единения. Не всегда необходимо произносить громкие речи. Простые поздравления с днем рождения соседу будут уместны, если вас не связывают особые отношения. А вот если вы смогли стать почти друзьями, выберите для соседа душевные пожелания, которые передадут все самые лучшие чувства и порадуют именинника.
"Телеграф" подготовил особенные поздравления с днём рождения для соседа. Вы можете воспользоваться готовым вариантом пожеланий, либо же вдохновиться и придумать собственные. В любом случае соседу будет приятно услышать теплые слова в свой день рождения.
Поздравления с днем рождения соседа
Дорогой сосед, в твой день рождения я желаю тебе много улыбок, счастья и незабываемых моментов. Пусть все твои желания сбудутся!
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От всего сердца поздравляю с Днем рождения! Пусть в этот особенный день вас окружают любовь, радость и хорошие воспоминания. Всего самого лучшего!
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Дорогой сосед, пусть твой день рождения будет полон сюрпризов и незабываемых моментов. Наслаждайтесь этим особенным днем в полной мере! Поздравляем!
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Доброго мужчину, прекрасного соседа хочу поздравить с днём рождения. Желаю доброго здоровья, весёлого настроения, успешной деятельности, семейного благополучия, большого счастья и верной спутницы по жизни — удачи.
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От всего сердца поздравляю с Днем рождения! Пусть наступающий год будет полон счастья, успехов и прекрасных моментов. Всего наилучшего!
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Мой замечательный сосед, великолепный мужчина, поздравляю тебя с днём рождения! Желаю никогда не упускать ни одной возможности и шанса на победу, всегда оставаться человеком чести и уважения, постоянно стремиться к поставленным высоким целям, никогда не сомневаться в успешной реализации своих планов и всегда быть окружённым светлой любовью родных и настоящим счастьем.
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Дорогой сосед, передаем тебе самые теплые поздравления с днем рождения. Пусть тебя окружают радость и любовь сегодня и всегда. С днем рождения!
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Дорогой сосед, сегодня твой день рождения, поэтому все сплетни о тебе оставлю на завтра. Веселись так, как будто никто в округе тебя не слышит! Поздравляю!
***
Мой замечательный сосед, поздравляю тебя с днём рождения! Желаю веселья для души и отрады для сердца, интересных идей для личной пользы и больших возможностей для достижения успеха. Пусть в твоём доме постоянно живёт счастье и любовь, пусть в твоей жизни будет полный достаток финансовых средств и радости.
Стихи с днем рождения мужчине соседу
С днем рождения, сосед!
Никогда не знай ты бед,
Просто счастливо живи,
Бодрым будь, добро твори!
Чтобы был в делах порядок
И в деньгах всегда достаток,
Радость в доме и судьбе,
Да покой в твоей душе.
Если надо — обращайся,
Приходи и не стесняйся,
По-соседски помогу,
И за помощью приду.
***
Если попрошу тебя я,
Ты поможешь, спору нет,
Ты мужчина ― то, что надо,
И прекраснейший сосед,
С днем рожденья по-соседски
Поздравляю я тебя!
Будь счастливым и здоровым,
Береги, сосед, себя!
***
С днем рождения, сосед,
Будь здоров, всегда успешен,
Лишь в счастливых авантюрах
Непременно будь замешан.
Пусть семья счастливой будет,
Дарит силы и любовь,
Ставь себе большие цели,
Следуй планам вновь и вновь.
***
С днем рождения, сосед!
Нынче мой тебе привет.
Я по стенке постучу,
Громче музыку включу,
Буду вечером сверлить,
Что-то громко мастерить,
Чтоб тебя развеселить.
Да не вздумай материть!
Я же тебя так развлекаю,
С днем рожденья поздравляю!
***
Поздравляю с днем рожденья,
Наш замечательный сосед!
Здоровым, радостным, успешным
Прожить желаю много лет.
И пусть капризная Фортуна
Всегда сопутствует тебе,
И заиграют сердца струны.
Пусть будет в жизни всё THE BEST.
Ранее мы делились подборкой картинок с днем рождения для соседа. Они станут отличным дополнением к пожеланиям в стихах или прозе.