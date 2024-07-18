З днем народження: найкрасивіші привітання та листівки українською

Особливі побажання та картинки з днем народження українською, які можна надіслати рідним та близьким

Привітання з днем ​​народження – це традиція, яку знає та дбайливо зберігає кожен. Це один із найважливіших елементів подарунка, який дозволяє імениннику чи іменинниці відчути себе особливою людиною. Тим більше привітання з днем ​​народження українською. Це щось дуже особисте та наповнене емоціями для конкретної людини.

Найкраще зробити вітання при особистій зустрічі. Але якщо такої можливості немає, на допомогу прийдуть месенджери та соцмережі. А якщо одних слів недостатньо, їх доповнять картинки з днем народження українською мовою.

Якщо ви шукаєте правильні слова для привітання з днем народження українською – ви потрапили за адресою. "Телеграф" зібрав вірші та прозу, які порадують іменинника чи іменинницю. Також у цій добірці можна обрати оригінальні листівки українською з днем народження.

Вітання з днем народження українською у віршах

З днем народження вітаємо!

Здоров’я, радості бажаємо.

Грошей побільше у кишені,

Щоб гривні, євро і зелені.

Щасливих ранків і моментів,

І море щирих компліментів.

Щоб мрії Ваші всі збулися,

І друзі вірні збереглися.

У цей святковий світлий день

Співати радісних пісень.

Вітання мати від усіх,

Почути друзів, рідних сміх.

***

Бажаю в день народження радіти

Усьому, що оточує тебе,

І рік за роком тільки молодіти,

Від негативна берегти себе.

Нехай можливим стане неможливе,

Над труднощами будь на висоті.

І щось приємне дуже і важливе

Хай неодмінно станеться в житті.

***

З днем народження сердечно вас вітаю,

Щиро радості і щастя побажаю,

І здоров’я щоб міцним було,

А життя, як маків цвіт, цвіло!

Щоб збувались мрії і бажання,

Не втрачались віра, сподівання,

Серце радість щедро полонила,

Бог давав і розуму, і сили!

Дім ваш буде щирим і привітним,

І кохання в ньому хай розквітне,

Хай збереться за столом рідня,

Буде повним, радісним життя!

***

Вітаю з святом, миру вам, добра!

Щоб повна хата радості була.

Щоб кожен день вам щастя дарував,

Щоб легку долю вам Господь послав.

Міцною буде завжди хай родина,

І буде цінною хай кожна хвилина.

Ні горя, ні печалі вам не знати,

Незнаний світ для себе відкривати!

***

З днем народження вітаю,

Гори щастя вам бажаю.

В гаманці щоб були гроші,

Друзів вірних та хороших,

Мрій, що душу окриляють,

Та від стресів позбавляють,

Відпочинків цілий рік,

Рівних вдачливих доріг.

Хай здоров’я тішить вас,

Буде міцним, як алмаз!

***

З святом тебе я сердечно вітаю!

Щастя, здоров’я, кохання бажаю,

Бажаю я моря і сонця, й засмаги,

Хай заздрять талантам, бажаю наснаги.

Бажаю удачі й кар’єрного зросту.

Іти уперед, хоча буде й непросто.

Тепла та уваги, турботи, достатку,

Була про запас щоб завжди шоколадка.

Хай зорі палають лиш тільки для тебе,

Хай всі задоволені будуть потреби,

І успіх приносить хай кожен твій крок,

А з успіхом разом ще й грошей мішок.

***

Любові, радості, тепла!

Багатства, миру і поваги!

Хай рине зло у небуття,

Мрійливості вам та наснаги!

Здоров’я дітям і собі,

Роботу, що вас надихає,

Удачі поруч у житті,

Довіру близьких вам безкраю!

Терпіння серцю на роки.

Життя цінуйте кожну мить,

Хай, як струмок гірський чистенький,

Воно на сонечку блищить!

***

Усміхайся яскраво до світу,

Твої очі хай щастям лиш сяють.

Я щаслива сказати сьогодні,

Що я щиро тебе вітаю!

Побажаю здоров’я міцного

І блакитного неба ясного.

Хай ласкаво сонечко сяє,

І лиш вдача тебе зустрічає.

Ще бажаю кохання взаємного

І до цілей прагнути впевнено.

Позитивних і добрих думок,

Щастя світлого аж до зірок!

***

Зазвичай що в цей день бажають?

Здоров’я, растості, найдовшого життя.

Банально… Ці слова для інших…

Почну зі слів я "З днем народження"!

Щоб в холодильнику було завжди багато сала,

Горілочка, як чиста та сльоза,

А на столі кабанчик смажений і смачний,

А за столом уся твоя рідня!

На вулиці стояв Рендж Ровер чорний,

На завтра вже білети на літак.

Не забувати код до сейфу (там валюта).

І хай завжди у тебе буде так!

***

Ще сто років відмічати Вам це свято! Щоб щодня

Сонце радо зустрічало, вдача певна щоб була!

Мирне небо, щирі друзі, довгий вік серед сім’ї,

Мрій здійснення, крил пташиних і натхнення від весни!

Хай повага та здоров’я в домі Вашому живуть,

А нудьга, біда та голод стороною обійдуть.

Сміху, радості, достатку побажати хочу я.

І щаслива, і здорова щоб була уся рідня!

***

В святковий день я зичу щастя

В твоєму лише розумінні.

Нехай тобі в житті все вдасться.

Бажаю мудрості й терпіння.

Хай буде завжди гарний настрій,

Сумних не буде хай думок!

За добрі справи хай воздасться,

І хай в житті все буде "ОК".

Побажання своїми словами українською з днем народження

З днем народження вітаю тебе від щирого серця! Нехай кожен день твого життя буде сповнений радістю та щастям, дзвінким сміхом та яскравими барвами! Нехай світ навкруги посміхається тобі, а доля дарує дивовижні сюрпризи. І нехай все, про що ти мрієш, неодмінно збувається!

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В радісний і світлий день народження хочу побажати щасливого сьогодні і радісного завтра, красивих мрій і їх здійснення! Хай кожен день повниться веселим і милим відчуттям, гарним настроєм, задушевними зустрічами і плідною працею! Щастя і радощів у домівку, здоров’я і благополуччя родині, натхнення і творчості для душі! Хай сонце заглядає у вікна, а щастя — в серце!

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З днем народження! Бажаю міцного здоров’я, великого щастя та вірного кохання, бажаю щирих почуттів, яскравих барв життя та тільки радісних емоцій, бажаю добрих друзів, гарних новин та чудового настрою на кожен день!

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Веселій людині — добрій, чуйній і великодушній — наші поздоровлення з днем народження і найліпші побажання! Хай у Вас буде дуже багато доброго, веселого і щасливого в житті! Хай Ваша хата буде наповнена сміхом, приязню і добром! Хай буде багато друзів у Вашій оселі, поряд здорові і щасливі рідні і близькі, а в серці живе радість і натхнення! Хай мудрість і терпіння допомагають долати життєві перешкоди, а на шляху зустрічаються добросердечні і доброзичливі люди!

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Родинного тепла та затишку, взаємної любові та підтримки від колег, друзів й рідних людей. Перемог й легкого підкорення нових вершин!

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Вітаю з днем народження та хочу побажати яскравих посмішок, чудових мрій, щасливих сподівань, веселих жартів, добрих справ, неймовірних успіхів, насичених кольорів життя, світанків натхнення, романтичних пригод та виконання усіх бажань твого серця.

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Дозвольте побажати Вам у ваше найсвітліше свято яскравих вражень, емоцій та відчуттів! Люблячої Вам родини, краси, щастя, добробуту, затишку сімейного, успіхів величезних у всіх сферах життя! Хай доля Вас нагородить всіма можливими благами!

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Щиро вітаю з днем народження! Нехай невпинно минають дні життя, нехай за вікном змінюється погода, та в серці твоєму нехай завжди розпускаються квіти та яскраво світить сонечко. Бажаю, щоб твоє життя було великим святом, в якому буде багато посмішок та радощів.

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В цей яскравий і дуже радісний день хочу привітати тебе з головним святом у житті — з днем народження! Від чистого серця хочу побажати тобі найголовнішого — здоров’я та міцної дружної сім’ї, а все інше — то справа наживна. Як кажуть, "у біді тримайся, у негоді не здавайся". Зі святом!

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Життя хай наповниться позитивом та здоров’ям, серце — сміливістю та впевненістю, рахунки в банках примножаться, можливості збільшаться, а любов новою хвилею піднесе тебе на крилах до неймовірних висот.

Красиві листівки та картинки з днем народження українською

Раніше "Телеграф" ділився добіркою листівок з днем народження. Якщо ви забули когось привітати, відправте картинку з минулим святом. Краще зробити це пізно, аніж ніколи.