Чому заява Сі Цзіньпіна може бути незручною для Росії

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Президент Китаю Сі Цзіньпін виступив за повну заборону та ліквідацію ядерної зброї. Про це він заявив 19 листопада під час першої тристоронньої зустрічі лідерів Китаю, США та Росії, яка відбулася у Шеньчжені на полях саміту АТЕС.

Китайський лідер наголосив, що ядерну війну неможливо виграти й не можна розпочинати. "Телеграф" розповідає, що ця позиція може означати для Росії, чому вона незручна для Кремля та чи готовий Пекін впливати на ядерну політику Москви.

Як повідомляє китайське державне агентство Xinhua, Сі Цзіньпін представив чотири принципи взаємодії великих держав. Заклик щодо ядерної зброї прозвучав у другому пункті, присвяченому мирному співіснуванню.

"Ядерну зброю необхідно повністю заборонити та остаточно знищити, щоб побудувати світ без ядерної зброї. Ядерну війну неможливо виграти й не можна розпочинати. Необхідно докласти всіх зусиль, щоб запобігти їй", — заявив китайський лідер.

Китай демонструє неприйняття ядерного шантажу

Під час повномасштабної війни проти України Росія неодноразово використовувала ядерні погрози, намагаючись стримувати військову підтримку Києва з боку Заходу.

На цьому тлі слова Сі Цзіньпіна можуть бути незручними для Москви. Китай фактично наголошує на неприпустимості ядерної ескалації, хоча безпосередньо Росію у своїй заяві не критикує.

Водночас це не нова позиція Пекіна. Китай роками виступає за ліквідацію ядерної зброї та дотримується принципу її незастосування першим.

Путін дедалі більше залежить від Пекіна

Після запровадження західних санкцій Китай став одним із ключових торговельних партнерів Росії. Москва значною мірою залежить від китайського ринку, постачання товарів та економічної співпраці.

Це дає Пекіну певні важелі впливу на Кремль. Тому, якщо китайська позиція щодо ядерної політики стане жорсткішою, Путіну буде складніше її ігнорувати.

Однак поки немає ознак, що Сі Цзіньпін збирається вимагати від Росії відмови від ядерного арсеналу. Пекін продовжує розвивати стратегічні відносини з Москвою.

Тристороння зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна Джерело: Getty Images

Ядерна зброя — один із головних козирів Кремля

Для Росії ядерний арсенал — не лише інструмент оборони, а й засіб геополітичного впливу. Саме він дозволяє Москві підтримувати статус однієї з провідних військових держав і використовувати загрозу ескалації у відносинах із Заходом.

Додатково ситуацію ускладнює завершення дії договору New START між Росією та США 5 лютого 2026 року. Він обмежував кількість розгорнутих стратегічних ядерних боєзарядів двох країн.

Тепер сторони не мають чинної двосторонньої угоди, яка встановлювала б такі обмеження. Тому заклики до повного роззброєння поки залишаються далекими від реальних дипломатичних домовленостей.

Сі Цзіньпін надсилає сигнал і Вашингтону

Заяву китайського лідера не варто розглядати виключно як сигнал Москві. Вона також стосується США, які зацікавлені в новій угоді про скорочення ядерних арсеналів трьох держав.

Дональд Трамп прагне залучити Китай до таких переговорів. Однак Пекін не поспішає погоджуватися на однакові обмеження, адже його ядерний арсенал значно менший за американський і російський.

Китай наполягає, що країни з найбільшими запасами ядерної зброї мають першими взяти на себе відповідальність за їх скорочення.

Що це означає для Росії

Заява Сі Цзіньпіна не означає, що Китай відвертається від Росії або збирається змусити Путіна відмовитися від ядерної зброї. Однак вона демонструє, що інтереси Пекіна та Москви не завжди збігаються.

Китай зацікавлений у міжнародній стабільності й не прагне перетворення ядерного протистояння на неконтрольований конфлікт. Для Путіна це нагадування: підтримка Пекіна не означає автоматичної підтримки всіх методів Кремля.

Як повідомляв "Телеграф", Володимир Путін 18 листопада розпочав переговори з Сі Цзіньпіном у Шеньчжені.