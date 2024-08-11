З днем будівельника! Картинки та теплі побажання

Зібрали найкращі привітання з Днем будівельника

Сьогодні, 11 серпня, в Україні відзначають День будівельника. Це одна з найпростіших професій. Будівельники мають унікальні знання і виконують важку, відповідальну роботу. Без їхньої праці неможливо уявити процес відновлення міст, появу нових об’єктів інфраструктури та житлових будинків, розвитку країни.

Тому 11 серпня не забудьте привітати із професійним святом своїх знайомих будівельників. Їм буде приємно дізнатися, що про них пам’ятають, а їхню працю цінують.

Як привітання з Днем будівельника "Телеграф" пропонує обрати одне із щирих побажань або листівку з наведених нижче.

Вітання з Днем будівельника 2024

Вітаю із Днем будівельника! Бажаю будувати міцно та надійно! Бажаю більше цікавих проєктів та оригінальних ідей! Нехай робота приносить задоволення та матеріальний добробут!

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З Днем будівельника! Ти робиш життя красивим і комфортним, без твоєї роботи неможливе майбутнє! Бажаю нових проєктів та їхньої швидкої реалізації. Нехай робота приносить достаток та радість!

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Вітаю із Днем будівельника! Бажаю мати міцний фундамент у житті та успіх у всіх справах. Нехай життя складається рівно, як цегла на стіні, а проблеми засихають так само швидко, як цемент!

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Нехай яскраві цегли щастя складаються для вас у фасад щастя. Нехай усе, що будуєте, приносить людям радість. Бажаємо сил та здоров’я, успіхів та особистого щастя. З Днем будівельника!

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З Днем будівельника! Бажаю, щоб стіни завжди були міцними, дахи надійними, а у вашу трубу не лізли жодні біди! Зі святом!

Також "Телеграф" підготував добірку листівок із Днем будівельника українською.