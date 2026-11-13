Міні-пічку для приготування їжі можна зробити своїми руками: скільки вона витрачає олії (відео)

Скільки палива витратив саморобний пальник під час повторного експерименту

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Чоловік зібрав саморобну пічку з банки, ватних ґнотів і соняшникової олії, щоб перевірити, чи зможе приготувати їжу без електрики та газу. Вода на ній закипіла приблизно за 35 хвилин, а в наступному досліді він виміряв витрату палива.

Автор акаунта mr.past001 у TikTok показав, як змайстрував і випробував олійний пальник. Для опори під посуд він використав чотири керамічні чашки та конфорку від портативної газової плитки.

Як чоловік зібрав пічку з підручних речей

"Якщо відключать електрику і газ, мені стало цікаво, чи зможу я тоді приготувати собі їсти з підручних засобів. Пальник зроблю з банки, а паливом буде олія", – пояснив автор відео.

Спочатку він цвяхом пробив у кришці банки п’ять отворів. Потім скрутив із вати невеликі ґноти й протягнув їх крізь ці отвори. У банку налив соняшникову олію, закрутив кришку та перевернув її, щоб вата просочилася паливом.

У кришці банки зробили п’ять отворів для ватних ґнотів

П’ять ґнотів у кришці згодом дали кіптяву під час роботи пальника

Олія просочила вату

Далі чоловік зібрав конструкцію для нагрівання: взяв підставку під банку, розставив керамічні чашки й використав конфорку від переносної плитки як опору для посуду. Коли ґноти просочилися олією, запалив їх і поставив воду нагріватися.

Конструкція для нагрівання

Під час роботи пальника автор помітив кіптяву від п’яти ґнотів. Приблизно через 35 хвилин вода закипіла – саме цей результат він назвав підтвердженням того, що в разі потреби на такій конструкції можна готувати їжу.

Скільки олії пішло на літр води

Після запитань у коментарях чоловік провів другий експеримент – уже з вимірюванням витрати палива. Цього разу він налив у банку 50 г олії та окремо відміряв літр води, який мав закип’ятити.

Перед повторним дослідом автор відміряв 50 г олії

Пальник підготував за тією самою схемою: закрутив кришку з ґнотами, перевернув банку для просочення вати, а потім запалив її. Після закипання води чоловік зважив залишок олії разом із ґнотами, оскільки вони теж увібрали частину палива.

Після кип’ятіння автор зважив залишок олії разом із ґнотами

"І що в нас виходить? 40 г. Отже, щоб закип’ятити літр води, треба спалити 10 г олії", – підрахував автор відео.

Це результат конкретного досліду з його саморобною конструкцією. Такий пальник працює з відкритим полум’ям, а кіптява, яку помітив чоловік, свідчить про неповне згоряння палива. Імпровізовані опори під гарячий посуд також створюють ризик перекидання та опіків.

Як повідомляв "Телеграф", після відкриття пляшки соняшникової олії рекомендують зберігати за температури 20–25 °C.