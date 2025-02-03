Поздравления с днем рождения тете: лучшие пожелания и открытки от племянницы и племянника

Самые теплые и искренние слова для именинницы

Тетя – это не просто близкая родственница. Иногда она становится хорошей подругой, мудрым наставником, а иногда и второй мамой. С ней можно поговорить обо всем на свете, посмеяться до слез, получить ценный совет или просто найти поддержку в любую минуту. День рождения тети – прекрасная возможность выразить ей свою любовь и благодарность. Поэтому не забудьте подготовить для нее особое поздравление.

"Телеграф" собрал самые теплые и искренние слова и красивые открытки для тетушки от племянника и племянницы.

Поздравление тете от племянника

🎉 Дорогая тетя! Поздравляю тебя с Днем рождения! Желаю тебе крепкого здоровья, радости и хорошего настроения каждый день. Пусть в твоей жизни будет больше удачливых моментов, приятных сюрпризов и ярких впечатлений. Ты самая лучшая! 💖

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🥳 Дорогая моя тетя! Желаю тебе океан счастья, море любви и множество незабываемых моментов! Пусть все твои мечты сбываются легко и с удовольствием. Всегда оставайся такой же чудесной! 💐

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🌟 Моя дорогая тетя! Ты для меня всегда была источником добра, тепла и позитива. В этот праздничный день желаю тебе быть самой счастливой, здоровой и окруженной любовью. Пусть каждый день доставляет радость! 🎈

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💫 Дорогая тетушка! Желаю тебе много улыбок, искренних людей рядом и исполнения всех мечтаний! Пусть каждый день твой будет наполнен радостью и светом. С праздником! 🎁

Поздравление тете от племянницы

🎀 Люблю тебя, моя дорогая тетя! От всего сердца желаю тебе море радости, света и добра. Пусть удача будет твоей верной подругой, а в жизни будет больше приятных моментов! Будь всегда такой же искренней, веселой и прекрасной! 💕

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🌸 Тетя моя дорогая! Поздравляю тебя с Днем рождения! Желаю, чтобы каждый день приносил тебе счастье, чтобы все твои мечты сбывались, а на лице всегда была улыбка! Пусть судьба дарит тебе только самое лучшее! 🎂

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💖 Дорогая тетя! Ты всегда была для меня образцом красоты, доброты и мудрости. Пусть в твоей жизни будет больше светлых моментов, крепкого здоровья, теплых объятий и радости! Обожаю тебя! 🥰

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✨ Тетя, ты у меня самая лучшая! В этот праздничный день желаю тебе ярких эмоций, приятных встреч, увлекательных путешествий и счастья безграничного! Пусть все твои мечты сбудутся! 🎊

Поздравления от племянника и племянницы

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🎈 Дорогая тетя! Мы от всего сердца желаем тебе отличного настроения, радости и любви! Пусть в твоей жизни будет больше светлых дней, теплых встреч и приятных событий! Ты у нас самая лучшая! 💕

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🎁 Тетушка родненькая, с Днем рождения тебя! От нас обоих – крепкие объятия, теплые слова и лучшие пожелания! Будь всегда улыбающейся, здоровой и невероятно счастливой! 🎂

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🌹 Наша милая тетя! Мы хотим пожелать тебе свершения всех мечтаний, незабываемых моментов, любви и гармонии! Пусть в твоей жизни будет все, что делает тебя счастливой! Обнимаем! 💖

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💞 Дорогая наша тетушка! Желаем тебе крепкого здоровья, довольства, радости и вдохновения! Пусть жизнь будет яркой, интересной и полной замечательных эмоций! Мы тебя очень любим! 💕🎉

Стихи тете с днем рождения

Дорогая моя тетя,

С днем рождения тебя!

Крепко-крепко обнимаю,

С чувством нежности, любя.

Я желаю тебе чуда,

Счастья, радости, тепла.

Пусть всегда родные люди

Поддержать спешат тебя.

***

Любимая тётя, тебя поздравляю!

Добра тебе в жизни, улыбок желаю.

Пусть беды обходят тебя стороной,

Веселье и радость пусть будут с тобой.

Пусть жизнь приятно удивляет,

Твои мечты пусть исполняет.

С днем рождения тебя поздравляю,

Крепко-крепко тебя обнимаю!

***

Словно ласточки, годы летят

И тихонько садятся на плечи.

С днем рождения, тетя моя!

Будь всегда молодой и беспечной.

Не грусти от случайных невзгод,

Заполняй свои мысли надеждой,

Чтобы каждый твой прожитый год

Был счастливей и лучше, чем прежний!

***

Милая тетушка, солнечный лучик,

Счастья, здоровья, надежды на лучшее!

Пусть рядом будут родные всегда,

Не постучится беда никогда.

Будь самой доброй и самой красивой,

Очаровательной, женственной, милой,

Ты никогда-никогда не грусти,

Лучше мечту свою в жизнь воплоти!

Пусть солнце светит всегда над тобой,

В доме пусть будут уют и покой.

Ты наряжайся, гори, молодей,

Счастлива будь, никогда не старей!

***

Как приятно мою тетю

С днем рожденья поздравлять.

Тети лучше не найдете,

Как ни будете искать.

Добродушна, позитивна,

Энергична и мила,

Весела, ярка, активна,

А в душе — запас тепла.

Свою тетю обожаю

И скажу лишь об одном:

Ей здоровья я желаю

И удачи день за днем!

***

Тетушка моя родная,

Ты красавица такая!

С днем рождения поздравляю.

От души тебе желаю

Быть любимой и счастливой,

Женственной, неотразимой,

Привлекательной, веселой,

Обаятельной, здоровой,

Милой, нежной, озорной…

В общем, будь сама собой!

Лишь такою тебя знаю

И за это уважаю!

Открытки с днем рождения тете

Ранее "Телеграф" делился подборкой милых поздравлений с днем рождения свекрови. Именинница будет в восторге от этих пожеланий.