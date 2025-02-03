Поздравления с днем рождения тете: лучшие пожелания и открытки от племянницы и племянника
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Самые теплые и искренние слова для именинницы
Тетя – это не просто близкая родственница. Иногда она становится хорошей подругой, мудрым наставником, а иногда и второй мамой. С ней можно поговорить обо всем на свете, посмеяться до слез, получить ценный совет или просто найти поддержку в любую минуту. День рождения тети – прекрасная возможность выразить ей свою любовь и благодарность. Поэтому не забудьте подготовить для нее особое поздравление.
"Телеграф" собрал самые теплые и искренние слова и красивые открытки для тетушки от племянника и племянницы.
Поздравление тете от племянника
🎉 Дорогая тетя! Поздравляю тебя с Днем рождения! Желаю тебе крепкого здоровья, радости и хорошего настроения каждый день. Пусть в твоей жизни будет больше удачливых моментов, приятных сюрпризов и ярких впечатлений. Ты самая лучшая! 💖
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🥳 Дорогая моя тетя! Желаю тебе океан счастья, море любви и множество незабываемых моментов! Пусть все твои мечты сбываются легко и с удовольствием. Всегда оставайся такой же чудесной! 💐
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🌟 Моя дорогая тетя! Ты для меня всегда была источником добра, тепла и позитива. В этот праздничный день желаю тебе быть самой счастливой, здоровой и окруженной любовью. Пусть каждый день доставляет радость! 🎈
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💫 Дорогая тетушка! Желаю тебе много улыбок, искренних людей рядом и исполнения всех мечтаний! Пусть каждый день твой будет наполнен радостью и светом. С праздником! 🎁
Поздравление тете от племянницы
🎀 Люблю тебя, моя дорогая тетя! От всего сердца желаю тебе море радости, света и добра. Пусть удача будет твоей верной подругой, а в жизни будет больше приятных моментов! Будь всегда такой же искренней, веселой и прекрасной! 💕
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🌸 Тетя моя дорогая! Поздравляю тебя с Днем рождения! Желаю, чтобы каждый день приносил тебе счастье, чтобы все твои мечты сбывались, а на лице всегда была улыбка! Пусть судьба дарит тебе только самое лучшее! 🎂
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💖 Дорогая тетя! Ты всегда была для меня образцом красоты, доброты и мудрости. Пусть в твоей жизни будет больше светлых моментов, крепкого здоровья, теплых объятий и радости! Обожаю тебя! 🥰
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✨ Тетя, ты у меня самая лучшая! В этот праздничный день желаю тебе ярких эмоций, приятных встреч, увлекательных путешествий и счастья безграничного! Пусть все твои мечты сбудутся! 🎊
Поздравления от племянника и племянницы
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🎈 Дорогая тетя! Мы от всего сердца желаем тебе отличного настроения, радости и любви! Пусть в твоей жизни будет больше светлых дней, теплых встреч и приятных событий! Ты у нас самая лучшая! 💕
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🎁 Тетушка родненькая, с Днем рождения тебя! От нас обоих – крепкие объятия, теплые слова и лучшие пожелания! Будь всегда улыбающейся, здоровой и невероятно счастливой! 🎂
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🌹 Наша милая тетя! Мы хотим пожелать тебе свершения всех мечтаний, незабываемых моментов, любви и гармонии! Пусть в твоей жизни будет все, что делает тебя счастливой! Обнимаем! 💖
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💞 Дорогая наша тетушка! Желаем тебе крепкого здоровья, довольства, радости и вдохновения! Пусть жизнь будет яркой, интересной и полной замечательных эмоций! Мы тебя очень любим! 💕🎉
Стихи тете с днем рождения
Дорогая моя тетя,
С днем рождения тебя!
Крепко-крепко обнимаю,
С чувством нежности, любя.
Я желаю тебе чуда,
Счастья, радости, тепла.
Пусть всегда родные люди
Поддержать спешат тебя.
***
Любимая тётя, тебя поздравляю!
Добра тебе в жизни, улыбок желаю.
Пусть беды обходят тебя стороной,
Веселье и радость пусть будут с тобой.
Пусть жизнь приятно удивляет,
Твои мечты пусть исполняет.
С днем рождения тебя поздравляю,
Крепко-крепко тебя обнимаю!
***
Словно ласточки, годы летят
И тихонько садятся на плечи.
С днем рождения, тетя моя!
Будь всегда молодой и беспечной.
Не грусти от случайных невзгод,
Заполняй свои мысли надеждой,
Чтобы каждый твой прожитый год
Был счастливей и лучше, чем прежний!
***
Милая тетушка, солнечный лучик,
Счастья, здоровья, надежды на лучшее!
Пусть рядом будут родные всегда,
Не постучится беда никогда.
Будь самой доброй и самой красивой,
Очаровательной, женственной, милой,
Ты никогда-никогда не грусти,
Лучше мечту свою в жизнь воплоти!
Пусть солнце светит всегда над тобой,
В доме пусть будут уют и покой.
Ты наряжайся, гори, молодей,
Счастлива будь, никогда не старей!
***
Как приятно мою тетю
С днем рожденья поздравлять.
Тети лучше не найдете,
Как ни будете искать.
Добродушна, позитивна,
Энергична и мила,
Весела, ярка, активна,
А в душе — запас тепла.
Свою тетю обожаю
И скажу лишь об одном:
Ей здоровья я желаю
И удачи день за днем!
***
Тетушка моя родная,
Ты красавица такая!
С днем рождения поздравляю.
От души тебе желаю
Быть любимой и счастливой,
Женственной, неотразимой,
Привлекательной, веселой,
Обаятельной, здоровой,
Милой, нежной, озорной…
В общем, будь сама собой!
Лишь такою тебя знаю
И за это уважаю!
Открытки с днем рождения тете
Ранее "Телеграф" делился подборкой милых поздравлений с днем рождения свекрови. Именинница будет в восторге от этих пожеланий.