З днем народження мамі: красиві привітання до сліз

Кожне слово, сказане у день народження, зігріє серце мами та подарує їй моменти щастя

Для багатьох мама є найважливішою і найдорожчою людиною в житті, адже вона є джерелом нескінченної любові та турботи. У її день народження хочеться висловити найщиріші почуття та сказати їй слова, які зігріють серце.

"Телеграф" зібрав найніжніші та зворушливіші вірші з днем народження мамі, які вражають до сліз. Нехай ці рядки передадуть всю глибину вашої любові та подяки.

Вірші про маму, від яких хочеться плакати

💖 Люба матуся, тебе я вітаю!

Усього найкращого в світі бажаю.

Була щоб здорова, завжди посміхалась 😊,

Щоб сонечко☀️ зранку з тобою віталось.

Бажаю тобі безліч посмішок щирих 😃,

Вечорів романтичних 💫, світанків щасливих 🌅.

Бажаю натхнення, в роботі наснаги,

Від рідних і друзів побільше уваги 💕.

Бажаю тобі, щоб збулись твої мрії ✨,

В годину тривожну бажаю надії.

Хай буде життя твоє щастям оздоблене 🎉,

Вітаю, матуся, тебе з днем народження! 🎂

***

🎊 З днем народження, матусю!

Низенько я тобі вклонюся. 🙏

Побажаю лиш добра,

Щоб щасливою була. 😊

Років довгих, миру та кохання❤️,

Щоб здійснились всі бажання 🌟.

Хай Янгол 👼 поруч йде з тобою

І береже тебе від болю.

Здоров’я щоб не покидало 💪,

Щастя лиш твоє зростало. 💖

Дякую тобі, рідненька,

Ти найкраща у світі ненька! 🥰

***

💐 Не знайдеш в світі більше мами

З такими ніжними руками ✋,

З очима добрими такими 🥹,

З такими фразами чудними.

Не знайдеш, бо ти всіх миліше 💕,

Розумніше і цікавіше.

Рідненька, ми тобі бажаєм,

Щоб зустрічали з короваєм 🍞,

Щоб ти була завжди здорова 💖,

Щоб геть проходила хвороба. ❌😷

Хай рідні люди будуть поруч 🤗,

Добро — ліворуч і праворуч.

Живи сто років, посміхайся 😃

І завжди в щастя одягайся! 💃✨

***

🌸 Ніжна, мила, люба мамо,

Ти у мене сама-сама! 💕

Дуже я тебе кохаю,

З днем народження вітаю! 🎂

На душі хай буде ясно☀️,

Ти — чудова, ти — прекрасна! 💖

Хай добром одарить доля,

Серденько не знає болю. 💫

***

🌷 Матінко моя рідненька,

Мила, люба і єдина 💕,

Завжди будь ти здоровенька,

Ніжна, лагідна, вродлива.

Хай твої чудові очі 🥹

Кожну мить любов’ю сяють ✨,

Хай в душі панує спокій,

Смуток серце не чіпає.

У складну, скрутну хвилину ⏳

Янгол хай візьме на крила 👼,

І завжди з тобою буде

Твоя любляча родина. 👨‍👩‍👧‍👦

***

🎁 Матусю, з днем народження вітаю!

Обійми й поцілунки — все тобі! 🤗💋

Твою підтримку завжди відчуваю

І щиро довіряю, як собі.

Добра тобі і радості бажаю 😊,

Здоров`я, сил, наснаги та тепла. 🌞

Живи сто років, мамочко, благаю.

Я хочу, щоб щаслива ти була! 💖

***

🌹 Немає нічого на світі рідніше,

Тепліше, добріше ніж ти, моя мамо! 🥰

Тебе я люблю за все в світі найбільше 💕,

Бо ти колихала мене до світання.

У твій день народження хочу бажати,

Щоб ти завжди поруч із нами була,

Здорова, щаслива, ласкава й цікава,

Як квіточка літня, яскраво цвіла! 🌺

Мене обдарувала найкращими рисами,

Тебе обдарую хоч букетом троянд 🌹,

А хочеш піонами? Хочеш ірисами? 🌸

Що хочеш, мамуля, за тебе віддам!

***

💌 Я матері вітання посилаю.

У ньому найдорожчі почуття.

Думки про неї — стежечка до раю 🌈,

Писання світле про святих буття.

Матусю, рідна, слів є так багато 💖,

А я не знаю, де найкращі взяти.

Я просто хочу завітать до хати 🏡

І знову міцно так тебе обняти! 🤗

Вітаю, люба! В морі почуттів 🌊

Прийми мої схвильовані привіти.

Ти вчила жити в нелегкім житті.

Малому вчила тішитись й радіти. 😊

В цей день хай буде легко на душі 💫.

І знай, що я люблю тебе й бажаю,

Щоб тобі долі золоті ключі 🔑

Відкрили стежку до земного раю.

***

🤗 Я міцніше обійму, подивлюся в очі 🥹

Щоб щаслива ти була, мамо, дуже хочу!

Душу хай твою плекають радість та любов❤️,

Янголятко захищає серце знов і знов. 👼

Мрії здійснюються рясно, як росте трава 🌿.

Ти така в мене красива, мамо, молода! 💃

Не рахуй свої літа, молодій душею,

А ми, любляча сім’я, назавжди з тобою! 👨‍👩‍👧‍👦

***

💞 Матусю кохана, я щиро вітаю!

Тривожні думки твої часті, я знаю.

Та ти не хвилюйся, себе бережи,

До тебе знайду я 100 тисяч стежин. 🛤️

Прийду, обійму, побажаю достатку 💰,

Здоров’я, добра без кінця і початку.

Для мене підтримка твоя так важлива,

Й на мене ти можеш покластися, мила. 🤝