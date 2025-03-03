З днем народження мамі: красиві привітання до сліз
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Кожне слово, сказане у день народження, зігріє серце мами та подарує їй моменти щастя
Для багатьох мама є найважливішою і найдорожчою людиною в житті, адже вона є джерелом нескінченної любові та турботи. У її день народження хочеться висловити найщиріші почуття та сказати їй слова, які зігріють серце.
"Телеграф" зібрав найніжніші та зворушливіші вірші з днем народження мамі, які вражають до сліз. Нехай ці рядки передадуть всю глибину вашої любові та подяки.
Вірші про маму, від яких хочеться плакати
💖 Люба матуся, тебе я вітаю!
Усього найкращого в світі бажаю.
Була щоб здорова, завжди посміхалась 😊,
Щоб сонечко☀️ зранку з тобою віталось.
Бажаю тобі безліч посмішок щирих 😃,
Вечорів романтичних 💫, світанків щасливих 🌅.
Бажаю натхнення, в роботі наснаги,
Від рідних і друзів побільше уваги 💕.
Бажаю тобі, щоб збулись твої мрії ✨,
В годину тривожну бажаю надії.
Хай буде життя твоє щастям оздоблене 🎉,
Вітаю, матуся, тебе з днем народження! 🎂
***
🎊 З днем народження, матусю!
Низенько я тобі вклонюся. 🙏
Побажаю лиш добра,
Щоб щасливою була. 😊
Років довгих, миру та кохання❤️,
Щоб здійснились всі бажання 🌟.
Хай Янгол 👼 поруч йде з тобою
І береже тебе від болю.
Здоров’я щоб не покидало 💪,
Щастя лиш твоє зростало. 💖
Дякую тобі, рідненька,
Ти найкраща у світі ненька! 🥰
***
💐 Не знайдеш в світі більше мами
З такими ніжними руками ✋,
З очима добрими такими 🥹,
З такими фразами чудними.
Не знайдеш, бо ти всіх миліше 💕,
Розумніше і цікавіше.
Рідненька, ми тобі бажаєм,
Щоб зустрічали з короваєм 🍞,
Щоб ти була завжди здорова 💖,
Щоб геть проходила хвороба. ❌😷
Хай рідні люди будуть поруч 🤗,
Добро — ліворуч і праворуч.
Живи сто років, посміхайся 😃
І завжди в щастя одягайся! 💃✨
***
🌸 Ніжна, мила, люба мамо,
Ти у мене сама-сама! 💕
Дуже я тебе кохаю,
З днем народження вітаю! 🎂
На душі хай буде ясно☀️,
Ти — чудова, ти — прекрасна! 💖
Хай добром одарить доля,
Серденько не знає болю. 💫
***
🌷 Матінко моя рідненька,
Мила, люба і єдина 💕,
Завжди будь ти здоровенька,
Ніжна, лагідна, вродлива.
Хай твої чудові очі 🥹
Кожну мить любов’ю сяють ✨,
Хай в душі панує спокій,
Смуток серце не чіпає.
У складну, скрутну хвилину ⏳
Янгол хай візьме на крила 👼,
І завжди з тобою буде
Твоя любляча родина. 👨👩👧👦
***
🎁 Матусю, з днем народження вітаю!
Обійми й поцілунки — все тобі! 🤗💋
Твою підтримку завжди відчуваю
І щиро довіряю, як собі.
Добра тобі і радості бажаю 😊,
Здоров`я, сил, наснаги та тепла. 🌞
Живи сто років, мамочко, благаю.
Я хочу, щоб щаслива ти була! 💖
***
🌹 Немає нічого на світі рідніше,
Тепліше, добріше ніж ти, моя мамо! 🥰
Тебе я люблю за все в світі найбільше 💕,
Бо ти колихала мене до світання.
У твій день народження хочу бажати,
Щоб ти завжди поруч із нами була,
Здорова, щаслива, ласкава й цікава,
Як квіточка літня, яскраво цвіла! 🌺
Мене обдарувала найкращими рисами,
Тебе обдарую хоч букетом троянд 🌹,
А хочеш піонами? Хочеш ірисами? 🌸
Що хочеш, мамуля, за тебе віддам!
***
💌 Я матері вітання посилаю.
У ньому найдорожчі почуття.
Думки про неї — стежечка до раю 🌈,
Писання світле про святих буття.
Матусю, рідна, слів є так багато 💖,
А я не знаю, де найкращі взяти.
Я просто хочу завітать до хати 🏡
І знову міцно так тебе обняти! 🤗
Вітаю, люба! В морі почуттів 🌊
Прийми мої схвильовані привіти.
Ти вчила жити в нелегкім житті.
Малому вчила тішитись й радіти. 😊
В цей день хай буде легко на душі 💫.
І знай, що я люблю тебе й бажаю,
Щоб тобі долі золоті ключі 🔑
Відкрили стежку до земного раю.
***
🤗 Я міцніше обійму, подивлюся в очі 🥹
Щоб щаслива ти була, мамо, дуже хочу!
Душу хай твою плекають радість та любов❤️,
Янголятко захищає серце знов і знов. 👼
Мрії здійснюються рясно, як росте трава 🌿.
Ти така в мене красива, мамо, молода! 💃
Не рахуй свої літа, молодій душею,
А ми, любляча сім’я, назавжди з тобою! 👨👩👧👦
***
💞 Матусю кохана, я щиро вітаю!
Тривожні думки твої часті, я знаю.
Та ти не хвилюйся, себе бережи,
До тебе знайду я 100 тисяч стежин. 🛤️
Прийду, обійму, побажаю достатку 💰,
Здоров’я, добра без кінця і початку.
Для мене підтримка твоя так важлива,
Й на мене ти можеш покластися, мила. 🤝