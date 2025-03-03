С днем рождения маме: красивые поздравления до слез

Каждое слово, сказанное в день рождения, согреет сердце мамы и подарит ей моменты счастья

Для многих мама является самым важным и самым дорогим человеком в жизни, ведь она источник бесконечной любви и заботы. В ее день рождения хочется выразить самые искренние чувства и сказать ей слова, которые согреют сердце.

"Телеграф" собрал самые нежные и трогательные стихи с днем рождения маме, которые впечатляют до слез. Пусть эти строки передадут всю глубину вашей любви и благодарности.

Cтихи про маму, от которых хочется плакать

С днем рождения, милая мама! 🎂🎈

Для меня ты всегда будешь "самой":

Самой нежною, милой, любимой,

Самой доброю, неповторимой.

Тебя, мамочка, я поздравляю! 💐

Тебе счастья большого желаю. ✨

Молодой ты всегда оставайся,

И как в детстве, ты мне улыбайся. 😊

Желаю в душе теплоты,❤️

Пусть сбудутся все-все мечты, ✨

Пусть беды уходят долой,

И помни: всегда я с тобой! 🤗

***

Мама моя, дорогая, родная, 💕

Самая лучшая ты на земле. 🌍

Лучшее всё для меня отдавая,

Ты ничего не желала себе!

Мамочка, ты — мой маяк и надежда, 🏮

Верный мой друг и советчик в судьбе.

С праздником, мама, тебя поздравляю! 🎉

Лучшего самого только тебе! 💖

Очень люблю, всё ценю, понимаю, 💕

Всё, что по силам, тебе я отдам.

Только б от счастья, мамуля, сияла ✨

И не сдавалась летящим годам! ⏳

***

Мамочка, мама, моя ты родная, 💗

Были бы крылья сейчас за спиной, 🕊️

Я бы — к тебе! Или ты — ко мне, знаю.

Но были рядышком мы бы с тобой.

Пусть между нами сейчас расстоянье, 🌏

Но всей душою стремлюсь я к тебе. 💞

Мам, с днем рожденья! Любви, пониманья, ❤️

Мира, здоровья и счастья в судьбе! 🍀

***

Мама, я руки целую твои, 🙏

Плечи твои обнимаю, 🤗

Я в день рожденья признаюсь в любви, 💕

Счастья тебе пожелаю. ✨

Годы твои мы не будем считать, ⏳

Пусть они длятся и длятся. 🌿

Только с тобою, в объятиях твоих,

Словно ребенок, я счастлив. 💖

Мамочка, мама, родная моя, 💓

Всё знаешь и понимаешь.

Даришь любовь ты и, знаю, меня

За прегрешенья прощаешь. 🙏

Ты, словно ангел, от бед бережёшь, 😇

Лечишь душевные раны. 💕

Будь же здоровой и долго живи,

Не оставляй меня, мама.❤️

***

"Самый любимый, родной человек, 💖

И нет дороже на свете!" 🌎

Мамочке милой и самой святой

Я говорю строчки эти.

Будь моя мама, здоровой всегда, 🍀

Самою в мире счастливой

И не грусти никогда-никогда. 😊

Ты всей душою любима!❤️

Радости в жизни, любви и тепла, ☀️

Солнца, удачи, везенья. 🍀

Будь терпелива, красива, добра. ✨

Мама моя, с днем рожденья! 🎂

***

Меня качала на руках 👶

И часто не спала ночами… 🌙

Я все душевные слова

Сегодня посвящаю маме.❤️

Пусть никогда крупицы слёз 😢

Не засияют на ресницах,

Из белых радостных полос

Дорога жизни вдаль струится! 🌈

Счастливой, как ребенок, будь, 😊

И пусть здоровье не подводит, 💪

И счастье самый легкий путь

Пусть каждый день к тебе находит! 🍀

***

Танцует мое сердце от любви! 💃💖

Ты жизнь мне, мама, эту подарила.

И нет тебя дороже, ты пойми,

Я для тебя слова эти хранила. 💕

Желаю тебе жить я много лет, ⏳

Чтобы заботу ты свою дарила,

Чтоб в жизни, мама, ты не знала бед,

Слов ласковых чтоб много говорила. 💞

Улыбка на лице пускай живёт, 😊

Глаза горят от счастья, словно солнце,☀️

Душа пусть любит жизнь, парит, поёт, 🎶

А по утрам встречает свет в оконце. 🌅

***

Ты в моей жизни, как спасительный маяк, 🏮

На верную дорогу направляешь,

Пусть всё в твоей судьбе вершится так,

Как только ты сама того желаешь! 💖

Пусть сердце замирает от любви, 💘

И гости долгожданные приходят, 🎉

И пусть удача, только позови,

К тебе кратчайший путь всегда находит! 🍀

И пусть грустинки не коснутся глаз, 😌

А счастье станет лучшею подружкой, 💞

Спешу поздравить мамочку сейчас 🎂

И жизни я желаю самой лучшей! 🌟