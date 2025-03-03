С днем рождения маме: красивые поздравления до слез
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Каждое слово, сказанное в день рождения, согреет сердце мамы и подарит ей моменты счастья
Для многих мама является самым важным и самым дорогим человеком в жизни, ведь она источник бесконечной любви и заботы. В ее день рождения хочется выразить самые искренние чувства и сказать ей слова, которые согреют сердце.
"Телеграф" собрал самые нежные и трогательные стихи с днем рождения маме, которые впечатляют до слез. Пусть эти строки передадут всю глубину вашей любви и благодарности.
Cтихи про маму, от которых хочется плакать
С днем рождения, милая мама! 🎂🎈
Для меня ты всегда будешь "самой":
Самой нежною, милой, любимой,
Самой доброю, неповторимой.
Тебя, мамочка, я поздравляю! 💐
Тебе счастья большого желаю. ✨
Молодой ты всегда оставайся,
И как в детстве, ты мне улыбайся. 😊
Желаю в душе теплоты,❤️
Пусть сбудутся все-все мечты, ✨
Пусть беды уходят долой,
И помни: всегда я с тобой! 🤗
***
Мама моя, дорогая, родная, 💕
Самая лучшая ты на земле. 🌍
Лучшее всё для меня отдавая,
Ты ничего не желала себе!
Мамочка, ты — мой маяк и надежда, 🏮
Верный мой друг и советчик в судьбе.
С праздником, мама, тебя поздравляю! 🎉
Лучшего самого только тебе! 💖
Очень люблю, всё ценю, понимаю, 💕
Всё, что по силам, тебе я отдам.
Только б от счастья, мамуля, сияла ✨
И не сдавалась летящим годам! ⏳
***
Мамочка, мама, моя ты родная, 💗
Были бы крылья сейчас за спиной, 🕊️
Я бы — к тебе! Или ты — ко мне, знаю.
Но были рядышком мы бы с тобой.
Пусть между нами сейчас расстоянье, 🌏
Но всей душою стремлюсь я к тебе. 💞
Мам, с днем рожденья! Любви, пониманья, ❤️
Мира, здоровья и счастья в судьбе! 🍀
***
Мама, я руки целую твои, 🙏
Плечи твои обнимаю, 🤗
Я в день рожденья признаюсь в любви, 💕
Счастья тебе пожелаю. ✨
Годы твои мы не будем считать, ⏳
Пусть они длятся и длятся. 🌿
Только с тобою, в объятиях твоих,
Словно ребенок, я счастлив. 💖
Мамочка, мама, родная моя, 💓
Всё знаешь и понимаешь.
Даришь любовь ты и, знаю, меня
За прегрешенья прощаешь. 🙏
Ты, словно ангел, от бед бережёшь, 😇
Лечишь душевные раны. 💕
Будь же здоровой и долго живи,
Не оставляй меня, мама.❤️
***
"Самый любимый, родной человек, 💖
И нет дороже на свете!" 🌎
Мамочке милой и самой святой
Я говорю строчки эти.
Будь моя мама, здоровой всегда, 🍀
Самою в мире счастливой
И не грусти никогда-никогда. 😊
Ты всей душою любима!❤️
Радости в жизни, любви и тепла, ☀️
Солнца, удачи, везенья. 🍀
Будь терпелива, красива, добра. ✨
Мама моя, с днем рожденья! 🎂
***
Меня качала на руках 👶
И часто не спала ночами… 🌙
Я все душевные слова
Сегодня посвящаю маме.❤️
Пусть никогда крупицы слёз 😢
Не засияют на ресницах,
Из белых радостных полос
Дорога жизни вдаль струится! 🌈
Счастливой, как ребенок, будь, 😊
И пусть здоровье не подводит, 💪
И счастье самый легкий путь
Пусть каждый день к тебе находит! 🍀
***
Танцует мое сердце от любви! 💃💖
Ты жизнь мне, мама, эту подарила.
И нет тебя дороже, ты пойми,
Я для тебя слова эти хранила. 💕
Желаю тебе жить я много лет, ⏳
Чтобы заботу ты свою дарила,
Чтоб в жизни, мама, ты не знала бед,
Слов ласковых чтоб много говорила. 💞
Улыбка на лице пускай живёт, 😊
Глаза горят от счастья, словно солнце,☀️
Душа пусть любит жизнь, парит, поёт, 🎶
А по утрам встречает свет в оконце. 🌅
***
Ты в моей жизни, как спасительный маяк, 🏮
На верную дорогу направляешь,
Пусть всё в твоей судьбе вершится так,
Как только ты сама того желаешь! 💖
Пусть сердце замирает от любви, 💘
И гости долгожданные приходят, 🎉
И пусть удача, только позови,
К тебе кратчайший путь всегда находит! 🍀
И пусть грустинки не коснутся глаз, 😌
А счастье станет лучшею подружкой, 💞
Спешу поздравить мамочку сейчас 🎂
И жизни я желаю самой лучшей! 🌟