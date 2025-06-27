Привітання з днем народження для Марини: добірка найкращих побажань та листівок

Ці поздоровлення зроблять її день незабутнім.

У році є дні, коли нам особливо хочеться оточити теплом і увагою наших близьких. Один із таких — день народження. Це не просто ще одна дата в календарі, це привід відзначити унікальність людини, її досягнення і все те добре, що вона привносить у наше життя.

Від щирих слів до яскравих листівок — кожен жест уваги має значення. Щоб вам було легше підібрати ідеальні слова й привітати Марину з днем народження, "Телеграф" підготував для вас зворушливі привітання та яскраві листівки.

Привітання з днем народження Марині у прозі

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З днем народження, Марино! 🌷 Бажаю тобі натхнення, удачі, виконання бажань та справжнього щастя. Нехай кожен день буде таким же світлим та добрим, як ти сама!

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Мариночка, з днем народження! Нехай у житті буде більше усмішок, яскравих подій, добрих людей поруч та безмежного щастя.

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З днем народження, Марішко! 💖 Бажаю тобі, щоб кожен світанок приносив тобі нові сили та натхнення, щоб ти завжди почувала себе коханою, цінною та щасливою. Нехай здоров’я буде міцним, а енергія невичерпною. Нехай усі твої ідеї легко втілюються в життя, а поряд завжди будуть ті, хто тебе щиро підтримує. Ти чудова! 💫

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Маринко, з днем народження! 🎈 Залишайся такою ж щирою, красивою та світлою. Нехай поряд будуть улюблені, а життя радує новими можливостями щодня.

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З днем народження, Маріша! 💫 Нехай тобі посміхається удача, нехай все складається так, як ти мрієш. Будь любима, натхненна та щаслива на 100%!

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🌸 Дорога Марино, нехай твоє життя буде як казка, де є місце тільки для щастя, чарівництва та виконання найсміливіших бажань. Залишайся завжди такою прекрасною!

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Марішко, з днем народження! 🌹 Нехай цей день буде сповнений любов’ю, теплими словами та найяскравішими емоціями. Ти заслуговуєш на найкращого!

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З днем народження, Мариночка! Нехай твоя доброта повернеться до тебе подвійно, нехай буде здоров’я, любов і море сил на все задумане.

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Марина з ним народження! 🎂 Ти — людина з великим серцем і доброю душею. Бажаю здоров’я, кохання та удачі! Нехай у житті завжди буде місце для дива.

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З днем народження, Марино! 💐 Будь щаслива, здорова і оточена любов’ю. Нехай кожен твій день буде, як свято!

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Мариночка з днем народження! 🎀 Бажаю яскравих вражень, душевних зустрічей та справжнього натхнення! Нехай у житті буде лише позитив та гармонія.

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З днем народження, Марішко! 🥰 Ти даруєш світло і тепло всім навколо, нехай і твоє життя буде сповнене світла, любові та чудес. Радості тобі на весь рік уперед!

Привітання з днем народження Марині у віршах

Усі найкращі побажання

Сьогодні — в честь Марини:

Натхнення, успіхів, кохання,

Чудових перехресть,

Сміливих планів, мрій здійснення,

Щодня родинного тепла.

Щоби здоров’я й довголіття

В долонях доля піднесла!

***

З днем народження вітаємо Марину,

Щастя й успіхів бажаєм,

Щоб краса лиш розквітала,

І в душі весна сіяла.

Щоб була прекрасна доля,

І схилялась Божа воля,

Щоб чудовим був Ваш світ

І Господь дарив сто літ!

***

З днем народження, Марино, вітаю,

Миру й радості бажаю.

Бажаю теплих ясних днів

І романтичних вечорів.

Удача хай не покидає,

Хай серце радість зігріває.

Любов у домі процвітає,

А лихо геть хай відлітає.

Бажаю успіху й достатку,

Всіх благ, кохання та добра.

Хай добрим буде кожен крок

До здійснення своїх думок.

***

Маринко, тебе я з днем народження вітаю,

Добра тобі і щастя я бажаю.

Хай янгол-охоронець зберігає,

А лихо хай ніколи не чіпає.

Завжди щоби хотілось тобі жити

І не було хвилини, щоб тужити,

Щоб друзі завжди поруч були вірні,

А вдома щоб тебе чекали рідні.

Щоб ввечері було с ким чай попити

І тихо по душам поговорити.

Хотілось би вітати і вітати,

Та у віршах всього не написати.

Я від душі тобі бажаю вдачі,

І очі хай від радості лиш плачуть.

***

Вітаю тебе від серця, Марино,

Бажаю тобі добра!

Хай удача тобі посміхнеться,

І буде чудовим життя.

Бажаю тобі я щастя,

Чудових, та радісних днів,

Щоб дім оминали нещастя,

Бажаю я довгих років!

Здоров’я тобі міцного,

Завжди, наче сонце, сіяй,

Ти посміхайся частіше,

І сум у життя не пускай.

***

Марино, нехай в цей день з твоїх очей

Яскрава посмішка не сходить.

І промінь сонця кожен день

До тебе зранку хай заходить.

І ще хочу я побажать,

Збулися щоб всі-всі твої мрії.

Тож з днем народження тебе.

Любові, щастя, світла й миру!

Листівки з днем народження Марині