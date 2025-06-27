Привітання з днем народження для Марини: добірка найкращих побажань та листівок
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Ці поздоровлення зроблять її день незабутнім.
У році є дні, коли нам особливо хочеться оточити теплом і увагою наших близьких. Один із таких — день народження. Це не просто ще одна дата в календарі, це привід відзначити унікальність людини, її досягнення і все те добре, що вона привносить у наше життя.
Від щирих слів до яскравих листівок — кожен жест уваги має значення. Щоб вам було легше підібрати ідеальні слова й привітати Марину з днем народження, "Телеграф" підготував для вас зворушливі привітання та яскраві листівки.
Привітання з днем народження Марині у прозі
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З днем народження, Марино! 🌷 Бажаю тобі натхнення, удачі, виконання бажань та справжнього щастя. Нехай кожен день буде таким же світлим та добрим, як ти сама!
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Мариночка, з днем народження! Нехай у житті буде більше усмішок, яскравих подій, добрих людей поруч та безмежного щастя.
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З днем народження, Марішко! 💖 Бажаю тобі, щоб кожен світанок приносив тобі нові сили та натхнення, щоб ти завжди почувала себе коханою, цінною та щасливою. Нехай здоров’я буде міцним, а енергія невичерпною. Нехай усі твої ідеї легко втілюються в життя, а поряд завжди будуть ті, хто тебе щиро підтримує. Ти чудова! 💫
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Маринко, з днем народження! 🎈 Залишайся такою ж щирою, красивою та світлою. Нехай поряд будуть улюблені, а життя радує новими можливостями щодня.
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З днем народження, Маріша! 💫 Нехай тобі посміхається удача, нехай все складається так, як ти мрієш. Будь любима, натхненна та щаслива на 100%!
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🌸 Дорога Марино, нехай твоє життя буде як казка, де є місце тільки для щастя, чарівництва та виконання найсміливіших бажань. Залишайся завжди такою прекрасною!
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Марішко, з днем народження! 🌹 Нехай цей день буде сповнений любов’ю, теплими словами та найяскравішими емоціями. Ти заслуговуєш на найкращого!
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З днем народження, Мариночка! Нехай твоя доброта повернеться до тебе подвійно, нехай буде здоров’я, любов і море сил на все задумане.
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Марина з ним народження! 🎂 Ти — людина з великим серцем і доброю душею. Бажаю здоров’я, кохання та удачі! Нехай у житті завжди буде місце для дива.
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З днем народження, Марино! 💐 Будь щаслива, здорова і оточена любов’ю. Нехай кожен твій день буде, як свято!
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Мариночка з днем народження! 🎀 Бажаю яскравих вражень, душевних зустрічей та справжнього натхнення! Нехай у житті буде лише позитив та гармонія.
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З днем народження, Марішко! 🥰 Ти даруєш світло і тепло всім навколо, нехай і твоє життя буде сповнене світла, любові та чудес. Радості тобі на весь рік уперед!
Привітання з днем народження Марині у віршах
Усі найкращі побажання
Сьогодні — в честь Марини:
Натхнення, успіхів, кохання,
Чудових перехресть,
Сміливих планів, мрій здійснення,
Щодня родинного тепла.
Щоби здоров’я й довголіття
В долонях доля піднесла!
***
З днем народження вітаємо Марину,
Щастя й успіхів бажаєм,
Щоб краса лиш розквітала,
І в душі весна сіяла.
Щоб була прекрасна доля,
І схилялась Божа воля,
Щоб чудовим був Ваш світ
І Господь дарив сто літ!
***
З днем народження, Марино, вітаю,
Миру й радості бажаю.
Бажаю теплих ясних днів
І романтичних вечорів.
Удача хай не покидає,
Хай серце радість зігріває.
Любов у домі процвітає,
А лихо геть хай відлітає.
Бажаю успіху й достатку,
Всіх благ, кохання та добра.
Хай добрим буде кожен крок
До здійснення своїх думок.
***
Маринко, тебе я з днем народження вітаю,
Добра тобі і щастя я бажаю.
Хай янгол-охоронець зберігає,
А лихо хай ніколи не чіпає.
Завжди щоби хотілось тобі жити
І не було хвилини, щоб тужити,
Щоб друзі завжди поруч були вірні,
А вдома щоб тебе чекали рідні.
Щоб ввечері було с ким чай попити
І тихо по душам поговорити.
Хотілось би вітати і вітати,
Та у віршах всього не написати.
Я від душі тобі бажаю вдачі,
І очі хай від радості лиш плачуть.
***
Вітаю тебе від серця, Марино,
Бажаю тобі добра!
Хай удача тобі посміхнеться,
І буде чудовим життя.
Бажаю тобі я щастя,
Чудових, та радісних днів,
Щоб дім оминали нещастя,
Бажаю я довгих років!
Здоров’я тобі міцного,
Завжди, наче сонце, сіяй,
Ти посміхайся частіше,
І сум у життя не пускай.
***
Марино, нехай в цей день з твоїх очей
Яскрава посмішка не сходить.
І промінь сонця кожен день
До тебе зранку хай заходить.
І ще хочу я побажать,
Збулися щоб всі-всі твої мрії.
Тож з днем народження тебе.
Любові, щастя, світла й миру!