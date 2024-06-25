Невимовна краса: як змінилось обличчя Тищенка за останні роки

Втручання косметологів помітно неозброєним оком

Скандальному нардепу України Миколі Тищенку, якому вручили підозру та провели обшук маєтку, закидають зловживання послугами косметології та пластичними операціями. За останні роки його обличчя сильно змінилося і це не пов'язано з ознаками старіння.

Відомий блогер Святов Дмитро у своєму Instagram розповів про ймовірні операції, яки мали омолодити Тищенка.

Перш за все, це філери на основи гіалуронової кислоти, які є у середній ділянці обличчя. Вони утворюють так звані "щічки-яблучка". Причому їх нардеп почав робити ще у 2019 році, те що вони гіперболізовані зараз — наслідки довготривалих регулярних ін'єкцій.

Окрім цього філер неозброєним оком помітний і в губах. Його туди кололи, аби об'єм був пропорційним по всьому обличчю. Причому губи робили під натуральну форму без сильної корекції їх контурів.

Також й уколи ботоксу були у нардепа доволі часто, адже його міміка помітно змінилась. Рухливість чола, зони навколо очей помітно обмежена. Також є ймовірність, що виправлялись лінії підборіддя і робили "кути Джолі". У Тищенка вони не такі гострі, як зазвичай, аби зберегти маскулінність рис.

Загалом обличчя нардепа виглядає дуже набряклим та заплившим, це виникло саме через велику кількість філері із гіалуроновою кислотою. Вона по своїй структурі затримує воду і коштом цього утворює так званий "молодий" об'єм. Але за гіперкорекції, як у Тіщенка, виникає "м'ясисте" обличчя та штучний вигляд.

Ще у нардепа можливо була блефаропластика очей, адже змінився розріз та погляд.

Зауважимо, що офіційних коментарів щодо корекції обличчя та пластичних операцій нардеп не давав.

Нагадаємо, що Тищенку оголосили підозру у незаконному позбавленні чоловіка волі. Справі передувало те, що 20 червня на військового Дмитра Павлова у посеред Дніпра напала "свита" вищевказаного нардепа. Чоловік саме гуляв з дитиною у колясці. Його скрутили, закували в кайданки та почали бити за зауваження у бік охорони нардепа. Пізніше Микола Тищенко заявив, що військовий нібито входить до ОЗУ "9" у Дніпрі та кришує "офіси", ботоферми та інших "шахраїв".

Раніше "Телеграф" писав про те, що знайшли у маєтку Тищенка під час обшуку.