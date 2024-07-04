Призовуть чи ні? Як інвалідність 3 групи може вплинути на відстрочку

У законі є чітка відповідь

Військова служба є обов’язком кожного громадянина, який досяг призовного віку. Проте чинне законодавство передбачає відстрочку певних категорій військовозобов’язаних — серед них і люди з інвалідністю.

Про це пише адвокатське об’єднання "Бачинський та партнери". Там же уточнюють, чи може така категорія населення бути призваною до армії.

Підстави для відстрочення від призову на період мобілізації чітко встановлені у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відповідно до неї не підлягають призову (тобто мають відстрочку від мобілізації) особи з інвалідністю. У статті не вказуються групи інвалідності, отже, люди з 3 групою інвалідності на цей час не підлягають мобілізації. Однак у праві піти служити за контрактом їх не обмежують.

Підставами для встановлення 3 групи інвалідності є стійкі, помірної тяжкості функціональні порушення в організмі, що виникли внаслідок захворювань, травм або вроджених вад і призвели до обмеження життєдіяльності. Для встановлення інвалідності звернутися слід до Медико-соціальної експертної комісії за місцем їх проживання чи лікування.

До речі, якщо інвалідність 3 групи була встановлена ​​після 24 лютого 2022 року, чоловіки мають пройти перекомісію. Не потрібно проходити перекомісію лише у разі поранень на військовій службі, психіатричних розладів, відсутності кінцівок або одного з парних органів через онкологію, паралітичний синдром або церебральний параліч, або якщо інвалідність встановлена ​​з дитинства.

Раніше ми розповідали, які документи потрібні для отримання відстрочки. Також "Телеграф" писав, чи може отримає відстрочку від мобілізації чоловік із переломом кінцівок.