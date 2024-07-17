Божевільні фантазії вкупі з російською пропагандою: "Телеграф" отримав копію листа Медведчука до Трампа, деталі

Текст листа просякнутий російськими пропагандистськими наративами

Одіозний колишній депутат від забороненої в Україні партії "ОПЗЖ", зрадник України та кум російського диктатора Віктор Медведчук, який раніше написав божевільну статтю про "нового Гітлера та трибунал", надіслав не менш божевільного листа кандидатові в президенти США Дональду Трампу.

Копія листа, завдяки власним джерелам "Телеграфу", опинилася у нашому розпорядженні. У тексті Медведчук називає президента України "неонацистським диктатором", який відмовляється завершити війну нібито "через страх втратити владу".

Текст листа буквально просякнутий російськими пропагандистськими наративами. Так, Медведчук постійно згадує про "неонацистський український режим", який "за повної підтримки адміністрації Байдена розв'язав безпрецедентні репресії проти політичних опонентів" та застосовує для цього "найвитонченіші нацистські методи".

У листі до Трампа, Медведчук бідкається про те, що злі українці сфабрикували "близько 20.000 кримінальних справ", за якими до відповідальності за нібито неіснуючу "державну зраду" "притягуються політики, журналісти, вчителі, блогери, письменники, священнослужителі".

Не забув Медведчук пожалітися й на власну долю. У листі написав про те, що Зеленський "знищив найбільшу опозиційну фракцію у парламенті — Опозиційну платформу "За життя", а самого Медведчука "незаконно позбавив українського громадянства".

"Пізніше з метою залякування депутатського корпусу двох опозиційних депутатів було показово страчено співробітниками Служби безпеки України", — пише Медведчук, вочевидь маючи на думці, зокрема, зрадника Іллю Киву.

Окремої уваги у листі заслуговує абзац про те, що на думку кума Путіна, Трамп став "особистим ворогом українського неонациста Зеленського" і "цей негідник не зупиниться ні перед чим для того, щоб завадити виграти президентські вибори".

Тобто Медведчук впевнений, що в українського президента достатньо влади та могутності, аби вплинути на рішення американських виборців, що певною мірою, навіть дещо лестить.

"Думаю, що у справі замаху на Вас з'явиться український слід", — написав Медведчук, вкотре підхопивши пропагандистську риторику росіян.

Крім того, йшлося у листі й про те, що військова та фінансова допомога США Україні не що інше, як "ескалація конфлікту", а зброя, що надходить Україні від союзників нібито перепродається на чорному ринку. Звісно, жодних доказів цьому кум Путіна не надав — у листі лише голослівні повторення російських наративів.

Не забув кум Путіна згадати й про нібито "нелегітимність Зеленського", тему якої росіяни намагалися розкачати в Україні ще навесні, та вочевидь прорахувалися. Проте у листі до Трампа Медведчук відвів цьому одразу кілька абзаців, вочевидь сподіваючись, що знайде бодай якийсь відгук у США, коли вже в Україні не вдалося.

Насамкінець, зрадник України закликав Трампа, якого він до речі назвав 45-м президентом США (так ніби це питання вже вирішено, хоча до виборів ще кілька місяців), припинити надавати будь-яку допомогу Україні, а на представників української влади накласти санкції.

"Чим швидше це станеться, тим швидше глобальні політичні гравці зможуть розпочати переговори про нове перебудову світу", — закінчив свої фантазії державний зрадник України.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що суд ліквідував "громадські організації" Медведчука, які готували держпереворот. Представники цих організацій планували державний переворот в Україні, який хотіли синхронізувати з початком повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.