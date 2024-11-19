Звідки у СРСР взялись дублянки з "холерою" та джинси з "сифілісом"

Радянським людям розповідали, що закордонний одяг нібито заражений різними хворобами

У Радянському Союзі, який тривалий час був закритою країною для решти світу, пропагувались ідеї про те, що "навколо завжди є вороги". Причому це стосувалось навіть побутових речей, які на той час були дефіцитом. Зокрема, йдеться про дублянки і джинси.

Про це повідомляє "Укрінформ". Так, у 1970-1980-ті роки лектори товариства "Знание" розповідали радянським школярам про шкідливий вплив джинсів. Серед найбільших міфів були наступні: джинси начебто викликають безпліддя, а також "заражені сифілісом і дерматитом".

Також існувала версія про те, що буцімто в них зашита мікроголка зі смертельною отрутою.

Водночас ці легенди були розповсюджені лише в тих прошарках радянського суспільства, котрим ці речі не були доступні.

Ще існували не менш абсурдні міфи про дублянки, які в радянський період теж були дефіцитом, а їх носіння могли дозволити собі заможні на той час люди. Зокрема це стосувалось працівників торгівлі, або партійного і чиновницького складу.

Дублянки привозили в Радянський Союз з-за кордону — їх можна було купити навіть в Афганістані, де воювали радянські війська. У той час поширювали чутки про те, що дублянки вилучають митники, оскільки вони нібито "заражені" чумою або холерою.

Валерій Аблазов, військовий радник в Афганістані, у своєму щоденнику писав, що це робилось для того, аби щоб хоч якось призупинити підприємницький "запал" співвітчизників. Адже впродовж існування СРСР була розповсюджена т.зв "тіньова економіка", а спекулянти і фарцівники були не менш серйозною проблемою, ніж "вороже капіталістичне оточення".

Раніше "Телеграф" писав, як радянські красуні жили без косметики.