Плювали в туш, мазюкались сірниками і наносили буряк: як радянські красуні жили без косметики

Чому жінки вдавались до таких радикальних кроків, розповів "Телеграф"

В епоху СРСР, коли полиці магазинів не вражали різноманіттям косметики, а модні журнали були рідкістю, радянські жінки все одно прагнули бути красивими та стильними. Мода, як і зараз, була мінливою, тільки от можливостей слідувати їй було значно менше. Втім, це не заважало тогочасним красуням експериментувати та шукати альтернативні способи догляду за собою.

"Телеграф" розповість, як фарбувались жінки в СРСР. А також з чого робили укладку для волосся.

Одним із найпопулярніших б'юті-лайфхаків того часу була туш для вій у коробочці. Щоб нафарбувати вії, потрібно було плюнути в цю суміш і ретельно профарбувати вії. Часто цей процес супроводжувався утворенням грудочок. Для того, щоб розділити вії, дівчата використовували голку, що було досить ризиковано.

Ще одним незвичайним елементом макіяжу губ була помада на сірнику. Коли помади залишалося зовсім небагато, дівчата набирали її залишки сірником і акуратно фарбували губи.

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Аби мати гарний рум'янець, дівчата часто використовували буряк або просто щипали себе за щоки. Створити святкову зачіску також було не просто Для створення локонів використовували ганчірочки, намотані на папірці. А замість лаку для волосся – воду з цукром. Цей засіб надавав волоссю блиск і фіксацію.

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