Существуют не один десяток лет: самые уникальные фамилии в Украине

Данные фамилии являются уникальными и уходят корнями во времена казачества

Среди украинских фамилий встречаются редкие и древние — они были известны еще со времен Запорожской сечи. Данные фамилии являются уникальными и имеют многолетнюю историю.

Об этом пишет преподаватель украинского языка Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" А. Ф. Нечипоренко. Речь идет о таких фамилиях, как Вернигора, Котигорошко, Майборода, Нагнибеда, Перебийнис.

"Именно такие колоритные фамилии с юмористическим оттенком ковались в горне Запорожской Сечи. Запорожцы подхватили давнюю украинскую традицию, известную еще из фольклорных источников", — пишет Нечипоренко.

Общество украинских родоводов "Рідні" рассказывает, где в Украине живут носители указанных выше фамилий.

Вернигора

Сегодня в Украине живет 2219 людей с этой фамилией. Они живут практически по всей территории страны, но больше всего этих людей живет в Киеве, Василькове и Днепре.

Котигорошко

В Украине живет 78 человек с данной фамилией. Больше всего этих людей живет в Киевской области.

Майборода

Носителей этой фамилии в Украине насчитывается 6529 человек. Они живут по всей территории страны, но больше всего их встречается в Киеве, Харькове и Сумах.

Нагнибеда

В Украине живет 495 человек с этой фамилией. Они часто встречаются на западе и в центре Украины, а также в Киеве.

Перебийнис

Количество носителей этой фамилии — 1194 человека. Чаще всего носители этой фамилии встречаются в Киеве, Харькове и Белой Церкви.

Ранее "Телеграф" писал, о фамилиях с атмосферой зимы. Известно, сколько украинцев могут похвастаться такими.