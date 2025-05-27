Проєкт МОЗ і великих виробників щодо маркетингових договорів зменшить доступність ліків, — експерт

ГО "Всеукраїнська фармацевтична палата" закликає Міністерство охорони здоров’я не лобіювати інтереси певних учасників фармацевтичного ринку та повернутися до конструктивної роботи над узгодженим нормативним актом щодо врегулювання маркетингових договорів, який сприятиме здешевленню ліків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови ГО "Всеукраїнської фармацевтичної палати" Олега Клімова.

За його словами, протягом кількох місяців тривали предметні та ґрунтовні обговорення за участю всіх фахівців, у результаті яких був напрацьований збалансований документ, спрямований на зниження реальних цін і посилення конкуренції на ринку.

"Однак в останній момент, за три години до наради, з незрозумілих причин на засідання робочої групи було винесено зовсім інший проєкт, що, звісно, викликало здивування та обурення всіх учасників робочої групи . На відміну від фахового документа, який пройшов всі обговорення, нова версія лише обмежує конкуренцію та призведе до зростання цін", — зазначив Клімов.

Як наголосив очільник палати, запропонований МОЗ документ створює непропорційні переваги для великих виробників ліків, водночас ускладнюючи діяльність невеликих українських компаній і запроваджуючи обмеження для імпортних постачальників.

Така позиція МОЗ України йде всупереч зобов’язанням взятих Україною по угоді про Асоціацію між Україною та ЄС в частині гармонізації українського законодавства регулюючого фармацевтичну діяльність до норм та стандартів ЄС.

"Усе це в результаті обернеться зменшенням доступності ліків для споживачів і подорожчанням препаратів", — додав він.

Фармацевтична палата закликає МОЗ повернутися до роботи над тим варіантом нормативного акту, який був розроблений із залученням усіх зацікавлених сторін і пройшов повний цикл експертного обговорення.

"Зволікання з вирішенням цього питання призводить лише до негативних наслідків — насамперед, підвищення цін на для пересічних українців", — резюмував Клімов.