"Маніфест 42" закликав Верховну Раду підтримати законопроєкт про зменшення тиску на бізнес

Зміни до КПК значно зменшать загрозу повернення до колишніх часів корупційного терору проти бізнесу

Громадський рух "Маніфест 42" закликає Верховну Раду України підтримати законопроєкт №12439, який передбачає зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо зменшення тиску на бізнес. Ці зміни були ініційовані "Маніфестом 42" у 2023 році у період найбільш резонансних, відверто корупційних хвиль обшуків та арештів на підприємців з боку тилових силовиків. З того часу для зняття суспільної напруги президент Володимир Зеленський двічі оголошував мораторій на перевірки та обшуки бізнесу. Але настав час змінити правила гри не "понятійно", а законодавчо.

Ініційовані бізнесом зміни до КПК передбачають конкретизацію повноважень слідчих щодо порушення кримінальних проваджень проти підприємців. Персональна відповідальність за обґрунтованість підозр покладається на керівників прокуратури. Адвокати отримають більше повноважень при обшуках. Безстроковий арешт майна та коштів піде у минуле, 4 місяці — і якщо немає доказів, повертайте все назад.

Ці та інші зміни покликані назавжди зафіксувати нові підходи у стосунках між бізнесом та правоохоронною системою. Підприємці більше ніколи не погодяться бути дійною коровою для корупціонерів у погонах. Коли у 2022 році після вторгнення росіян тилові силовики, які сиділи на поборах з бізнесу, повтікали з країни, а потім через пів року повернулись, вони стикнулися з новою реальністю. Саме тоді підприємці категорично відмовились повертатись у корупційне ярмо. Одним з проявів цього спротиву стало створення громадського руху "Маніфест 42".

Тепер ми закликаємо Верховну Раду внести зміни до КПК, які значно зменшать загрозу повернення до колишніх часів корупційного терору проти бізнесу. Під час опрацювання законопроєкту нам довелося піти на чимало поступок, щоб він зрештою дійшов до розгляду в парламенті. Сподіваємось на підтримку народних депутатів.

Громадський рух "Маніфест 42" створено підприємцями для захисту 42 статті Конституції України, яка гарантує право на підприємницьку діяльність.