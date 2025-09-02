Укр

"Манифест 42" призвал Верховную Раду поддержать законопроект об уменьшении давления на бизнес

Дмитрий Романов
"Манифест 42" призвал Верховную Раду поддержать законопроект об уменьшении давления на бизнес

Изменения в УПК значительно снизят угрозу возвращения к прежним временам коррупционного террора против бизнеса

Общественное движение "Манифест 42" призывает Верховную Раду Украины поддержать законопроект №12439, предусматривающий изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно уменьшения давления на бизнес. Эти изменения были инициированы "Манифестом 42" в 2023 году в период наиболее резонансных, откровенно коррупционных волн обысков и арестов на предпринимателей со стороны тыловых силовиков. С того времени для снятия общественного напряжения президент Владимир Зеленский дважды объявлял мораторий на проверки и обыски бизнеса. Но настало время изменить правила игры не "понятийно", а законодательно.

Инициированные бизнесом изменения в УПК предполагают конкретизацию полномочий следователей относительно возбуждения уголовных производств против предпринимателей. Персональная ответственность за обоснованность подозрений возлагается на руководителей прокуратуры. Адвокаты получат больше полномочий при обыске. Бессрочный арест имущества и средств уйдет в прошлое, 4 месяца — и если нет доказательств, возвращайте все обратно.

Эти и другие изменения призваны навсегда зафиксировать новые подходы к отношениям между бизнесом и правоохранительной системой. Предприниматели больше никогда не согласятся быть дойной коровой для коррупционеров в погонах. Когда в 2022 году после вторжения россиян сидевшие на поборах с бизнеса тыловые силовики сбежали из страны, а затем через полгода вернулись, они столкнулись с новой реальностью. Именно тогда предприниматели категорически отказались возвращаться в коррупционное ярмо. Одним из проявлений этого сопротивления явилось создание общественного движения "Манифест 42".

Теперь мы призываем Верховную Раду внести изменения в УПК, которые значительно снизят угрозу возвращения к прежним временам коррупционного террора против бизнеса. Во время проработки законопроекта нам пришлось пойти на множество уступок, чтобы он в конце концов дошел до рассмотрения в парламенте. Надеемся на поддержку народных депутатов.

Общественное движение "Манифест 42" создано предпринимателями для защиты статьи 42 Конституции Украины, которая гарантирует право на предпринимательскую деятельность.

