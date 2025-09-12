Жодна з десятків ухвал у справі Богуслаєва не переконує, що він має залишатися під вартою, — адвокат

Адвокат 86-річного генерального конструктора вертолітної техніки Вячеслава Богуслаєва Ростислав Кравець вважає, що жодне з рішень суду у справі його клієнта не містить переконливої аргументації, чому він має залишатися під вартою.

Про це Кравець написав на своєму каналі в Телеграм.

Адвокат нагадав, що Богуслаєв перебуває під вартою вже понад 1040 днів, і суд постійно подовжує йому запобіжний захід, не враховуючи стан його здоров'я та ефективність менш суворих альтернатив.

"ЄСПЛ неодноразово підкреслював, що будь-яке подальше утримання особи під вартою може вважатися виправданим лише за наявності конкретних ознак справжньої суспільної потреби, яка, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи. У справі Богуслаєва В.О. таких ознак не встановлено. Аналіз ухвал суду та клопотань прокурора свідчить про шаблонність підходу: з більш ніж 20 ухвал жодна не містить індивідуалізованої оцінки стану здоров’я або обґрунтування неможливості застосування альтернативного заходу. Ситуація ускладнюється тим, що йдеться про особу похилого віку з інвалідністю, перенесеними тяжкими захворюваннями, втратою слуху та клінічною смертю. За наявності таких обставин подальше тримання під вартою без належного медичного супроводу потенційно виходить за межі статті 5 і наближається до сфери дії статті 3 Конвенції", — зазначає Кравець.

"Таким чином, експерти моніторингової місії IAC ISHR приходять до висновку, що продовження тримання Богуслаєва В.О. під вартою об’єктивно не відповідає вимогам індивідуального підходу, не демонструє реальної переоцінки ризиків з урахуванням плину часу, та є прикладом системного автоматизму, що суперечить як практиці ЄСПЛ, так і фундаментальним принципам Конвенції", — додає адвокат.