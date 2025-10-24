Чай з російським присмаком: хто стоїть за популярними брендами чаю, - розслідування

Після початку повномасштабної війни компанія "Май Україна", яка мала зв'язки з російським бізнесом, змінила назву на "Трипільське Сонце". Та слідство показало: змінили лише вивіску

У 2022 році на чайному ринку України з'явився новий бренд — "Трипільське Сонце". Але як виявилось, це не нова компанія, а перейменована стара — "Май Україна", яка раніше була пов'язана з російськими власниками. Про це пишуть є-новини за матеріалами розслідування СтопКор.

Компанія "Май" — один із найбільших виробників чаю та кави в росії. Під її брендами продають Curtis, Richard, Майский, Лисма та Coffesso. Засновник компанії — уродженець України Ігор Лісіненко, який зробив бізнес у Москві, був депутатом Держдуми від "Єдиної Росії" та отримував державні нагороди.

Свого часу компанія працювала і в Україні. "Май Україна" була зареєстрована на Київщині. Власником тривалий час залишалась головна структура з РФ, а згодом — московська компанія "Транспрод", стверджують журналісти СтопКор.

Після повномасштабного вторгнення у 2022 році відбулась низка змін у власності. Спочатку компанію оформили на жительку Полтавщини, згодом — на юридичну особу з Вірменії, а потім — на двох громадян України.

Того ж року з'явилась нова компанія — ТОВ "Трипільське Сонце". Але, як встановило слідство, це була лише зміна вивіски. Працівники, виробничі потужності й обладнання залишились без змін. Почали випускати нові бренди: "Трипільське Сонце", "Tea Moments" і "Sherlock Secrets".

Суд визнав "Трипільське Сонце" правонаступником "Май Україна". Це означає, що фактично діяльність компанії продовжилась, попри зміну назви.

Частина рахунків підприємства була арештована. Дозволили лише базові фінансові операції: зарплати, податки, оплату комунальних послуг і допомогу ЗСУ, стверджують журналісти СтопКор.

Юристи звертають увагу: якщо доведено, що компанія зберегла контроль з боку колишніх бенефіціарів або веде бізнес у рф, можуть бути підстави для кримінального провадження та санкцій.

Юрист Євгеній Промський зазначає:"Якщо буде доведено, що це лише вивіска, а фактично діяльність не змінилась — є підстави для кримінального провадження. Якщо компанія підконтрольна тим же бенефіціарам, і якщо РНБО вважатиме за необхідне — можна застосувати санкції".

Таким чином, історія "Май Україна" — це приклад того, як бізнес із російським минулим може залишатись на українському ринку, просто змінивши обгортку.