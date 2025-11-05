Фракцию Порошенко раскритиковали за требование к правительству разрешить выезд за границу депутатов

Народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" готовятся к зимним праздникам за границей. Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких, комментируя требование партии отменить правительственное постановление, ограничивающее выезд должностных лиц во время военного положения.

"Депутаты "Евросолидарности" уже бронируют отели на Мальдивах на праздники и требуют от Кабмина выпустить их из страны", — написал Гладких.

По его словам, фракция "Европейская солидарность" Петра Порошенко требует от правительства разрешения на выезд за границу на отдых под видом "служебных командировок".

"Зачем в конце года депутатам и должностным лицам Порошенко так необходим выезд в командировку? По опыту прошлых праздников или летних каникул, депутаты Порошенко под предлогом командировок едут на отдых", — отметил эксперт.

Гладких напомнил, что подобные ситуации уже случались — в частности, в прошлом году депутаты от "Евросолидарности" уехали на Мальдивы, прикрываясь участием в европейских мероприятиях. Тогда в СМИ появились фотографии политиков с роскошными часами и украшениями общей стоимостью около 10 миллионов гривен.

"Те же нардепы от "Европейской солидарности" в ВР под предлогом командировок в начале лета массово выехали на отдых в страны ЕС. Фракция "Европейская солидарность" имеет свои любимые курорты: Ницца, Кап-Ферра, Монако, Италия, Испания. Сам Петр Алексеевич душой отдыхает в Лондоне — там у него сыновья, а телом — в Испании, на своей вилле по соседству с кумами Свинарчуками-Гладковскими", — отмечает Гладких.