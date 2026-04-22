Економіст: чергове підвищення тарифів на електроенергію для промисловості перетворить Україну на "бананову республіку"

Збільшення граничної ціни електроенергії призведе до зупинки ряду підприємств, які стануть нерентабельними. Фактично, це деіндустріалізація економіки України та втрата промислового потенціалу, який не добили бойові дії. Для України це означає перетворення в "бананову республіку" та джерело сировини. На цьому наголошує економіст Тарас Загородній.

За інформацією експерта, вже на цьому тижні національний регулятор (НКРЕКП) готує чергове збільшення цін на електрику для бізнесу. НКРЕКП розпочала процедуру перегляду та встановлення граничних цін, та на засіданні 07.04.2026 схвалила відповідний проєкт постанови. Кому цікаво, з текстом обґрунтування можна ознайомитися на офіційному сайті регулятора.

"Скажу відверто, рішення більш ніж сумнівне і з точки економіки, і з точки політичної доцільності", — коментує наміри регулятора Тарас Загородній.

Він підкреслює, що ціна на електрику для промисловості в Україні і так вже найвища в Європі, і подальше її збільшення може призвести до кризових явищ в економіці.

"Представники промисловості, особливо енергоємних галузей, таких як металургія, хімпром, машинобудування виступають різко проти збільшення граничних цін (так званих прайс-кепів). Дорога електрика автоматично призведе до збільшення собівартості продукції та збитків. Все це буде перекладатися на споживачів — нас з вами. В підсумку чергове збільшення цін на ряд товарів, інфляція та збідніння населення", — розповідає експерт.

Механізм прайс-кепів з’явився у 2019 році й був покликаний захистити вітчизняного виробника від різких коливань цін на електрику та створити умови для залучення інвестицій в розвиток енергетики. Але за цей час цього зроблено не було. Натомість в енергетиці була створена та успішно діє корупційна схема отримання надприбутків.

"Дійсно, нащо вкладатися в альтернативні джерела енергії, будувати розподілену генерацію, шукати шляхи зниження собівартості виробництва електроенергії, якщо можна адміністративно задрати "ціну" та отримати живі гроші", — розкриває суть схеми Тарас Загородній.

Зараз регулятор в черговий раз обґрунтовує необхідність підняття цін через "зміну цін на європейських ринках" і стверджує, що, якщо граничну ціну не підняти (з 15 000 до 17 000 грн/МВт-год), імпорт електроенергії в Україну припиниться. Причини традиційні — війна та брак генерації.

Але при цьому економічний експерт Тарас Загородній підкреслює, що в структурі споживання імпортна електроенергія становить від 15 до 20%. І, якщо підійти комплексно, цю потребу можна перекрити за рахунок "дешевої електроенергії" з вітчизняних атомних та гідроелектростанцій.

Також додатковим механізмом може стати покладання спеціальних обов’язків на ринку газу. Це державний механізм, що зобов’язує постачальників (зокрема Нафтогаз) продавати газ за фіксованою ціною.

"Якщо ціна газу для виробництва електроенергії буде на рівні 19000 грн/1000 куб. м, це дозволить нормалізувати ситуацію на ринку електроенергії", — прогнозує економіст.