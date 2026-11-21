В аеропорті вже ввели обмеження

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У Калінінградській області Росії, яка межує з Польщею на півдні і Литвою на півночі та сході, було оголошено повітряну тривогу. Під звуки сирени пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляють російські медіа. Наразі інформація про наслідки не надходила, але відомо, що вибухи пролунали в Балтійську в районі порту.

Монітори припускають, що ціллю могла стати військово-морська інфраструктура Балтійського флоту Росії. Очевидці також стверджують, що чули звуки дронів. В аеропорту Храброво у Калінінграді запроваджено тимчасові обмеження.

Цікаво, що спочатку місцева влада заявила, що тривога в Калінінградській області РФ була навчальною, однак менше ніж за годину сирени завили знову і було зафіксовано роботу ППО. У мережі вже з'явились відео з Балтійська, на одному з них видно, як після вибуху утворився стовп диму.

Окрім того, монітори пишуть, що мешканцям Калінінградської області прийшла розсилка про те, що "мобільний інтернет може бути тимчасово обмежений в цілях безпеки". Губернатор Калінінградської області Олексій Беспрозванних заявив, що в Неманському районі спрацювала система оповіщення "Безпілотна небезпека". За його словами, вона зреагувала на підозрілий об'єкт з боку Литви.

Водночас волонтер Сергій Стерненко каже, що у Балтійську Калінінградської області є ураження. Він також опублікував фото та відео, на якому видно роботу ППО. За його даними, деякі фото та відео з мережі можуть бути фейками, однак є кадри, які підтвердили атаку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Росія відповідала на атаки України по Кримському мосту.