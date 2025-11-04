Сама назва цього міста закликає до миру: чиє ім’я воно мало раніше та що з ним відбувається сьогодні

Це символ українського опору, стійкості та непохитної віри в перемогу

Уявіть місто, де терикони стоять, як пам'ятники індустріальній епосі, де кожна вулиця пам'ятає гуркіт шахтарських черевиків, а кожна родина має свою історію про "велике вугілля". Сьогодні це місто майже порожнє. З 55 тисяч мешканців залишилося лише півтори тисячі. Немає світла, немає газу, немає звичного життя. Але є щось більше – є непохитна воля вижити.

Мирноград – це не просто точка на карті Донеччини. Це місто з драматичною історією, яке пройшло шлях від шахтарського поселення до сучасного символу стійкості українського народу. "Телеграф" розповість про нього детальніше.

Де знаходиться Мирноград

Мирноград розташований у Покровському районі на заході Донецької області, на південному заході Донецького кряжу, у степовій зоні південно-східної частини України. Місто знаходиться за 75 км на захід від Донецька, неподалік Покровська, поряд пролягає залізнична магістраль Ясинувата-Чаплине та автодорога державного значення Покровськ-Костянтинівка, яка з’єднує Мирноград з іншими містами регіону.

До початку війни географічно місто було частиною промислового Донбасу. А зараз це одна з прифронтових точок України.

Від Новоекономічного до Мирнограда

Історія міста почалася в 1911 році, коли на місці майбутнього Мирнограда виникло шахтарське поселення Новоекономічне. Поряд розвивався Гродівський рудник. Донбас тоді був індустріальним серцем Російської імперії, і нові шахти росли, як гриби після дощу. У 1938 році обидва поселення офіційно отримали статус міста.

Майбутній Мирноград у 1950-х роках

Проте є і свідчення глибини історії краю – численні кургани бронзового віку, що датуються кінцем III – початком I тисячоліття до н. е. Вони розкидані по території міста і нагадують, що люди жили тут задовго до шахт і заводів.

У 1972 році відбулося об'єднання шахтарських поселень в єдине місто, яке назвали Димитров — на честь Георгія Димитрова, болгарського комуніста та генерального секретаря Комінтерну. Вибір імені мав підкреслити інтернаціональну дружбу — у 1960-ті роки на місцевих шахтах працювало чимало болгар. Це було типове рішення радянської епохи, коли міста отримували імена комуністичних діячів.

Витяг з постанови про перейменування міста

Але часи змінюються. У рамках процесу декомунізації, що охопив Україну після Революції Гідності, місто розпочало шлях до нової ідентичності. 21 березня 2016 року депутати міської ради проголосували за перейменування, а 12 травня Верховна Рада офіційно затвердила нову назву — Мирноград. Закон набув чинності 22 травня 2016 року. Нова назва стала символом прагнення до миру, відновлення та національної гідності.

Трагедії, які формують пам'ять

Історія Мирнограда — це не лише економічні досягнення вугільної промисловості. Це й трагедії, які назавжди змінили місто.

Терикон до вибуху

Наслідки катастрофи

У 1966 році відбулася одна з найстрашніших катастроф в історії міста. Через вибух обвалилася частина терикона шахти 5/6. Гори породи зійшли лавиною на житлові квартали, стираючи з лиця землі кілька вулиць і забиравши життя 17 людей. Радянська влада замовчувала масштаби трагедії – у відкритих джерелах про неї довго не писали. Лише згодом правда про катастрофу стала доступною громадськості. Ця трагедія нагадує про ціну індустріалізації та важливість пам'яті про тих, хто заплатив за неї власним життям.

Район шахти 5/6 у 2020 році

Мирноград під час війни

До початку повномасштабної російської агресії в Мирнограді проживало понад 55 тисяч осіб. Місто жило своїм життям — працювали шахти, школи, лікарні, магазини. Але війна все змінила.

Станом на осінь 2025 року в місті залишається лише 1,5-2 тисячі мешканців. Мирноград нині перебуває фактично на передовій Донеччини – місто піддається щоденним обстрілам з боку російських військ, що призвело до майже повного знищення інфраструктури: за даними міської військової адміністрації, зруйновано близько 90% будівель та об’єктів. Більшість магазинів зачинена, вода та електроенергія відсутні з осені 2024 року, мешканці виживають завдяки волонтерам та власним запасам, отримують воду з колодязів або через підвіз гуманітарних вантажів.

Місто, яке обрало мир

Назва "Мирноград" сьогодні звучить особливо пронизливо. У час війни вона нагадує про те, за що борються українці – за право жити в мирі, на своїй землі, під своїм прапором. За право мати майбутнє.

Історія Мирнограда – це історія всього Донбасу: важка праця, трагедії, боротьба за виживання та непохитна віра в краще майбутнє. Це місто заслуговує на те, щоб його пам'ятали і про нього розповідали.

