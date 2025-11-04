Само название этого города призывает к миру: чье имя он носил раньше и что с ним происходит сегодня

Это символ украинского сопротивления, стойкости и твердой веры в победу.

Представьте город, где терриконы стоят, как памятники индустриальной эпохе, где каждая улица помнит грохот шахтерских ботинок, а каждая семья имеет свою историю о "большом угле". Сегодня этот город почти пуст. Из 55 тысяч жителей осталось всего полторы тысячи. Нет света, нет газа, нет привычной жизни. Но есть нечто большее – есть непреклонная воля выжить.

Мирноград – это не просто точка на карте Донбасса. Это город с драматической историей, прошедший путь от шахтерского поселения до современного символа устойчивости украинского народа. "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.

Где находится Мирноград

Мирноград расположен в Покровском районе на западе Донецкой области, на юго-западе Донецкого кряжа, в степной зоне юго-восточной части Украины. Город находится в 75 км к западу от Донецка, неподалеку от Покровска, рядом проходит железнодорожная магистраль Ясиноватая-Чаплино и автодорога государственного значения Покровск-Константиновка, соединяющая Мирноград с другими городами региона.

До начала войны географически город являлся частью промышленного Донбасса. А сейчас это одна из прифронтовых точек Украины.

От Новоэкономического до Мирнограда

История города началась в 1911 году, когда на месте будущего Мирнограда возникло шахтерское поселение Новоэкономическое. Рядом развивался Гродевский рудник. Донбасс был тогда индустриальным сердцем Российской империи, и новые шахты росли, как грибы после дождя. В 1938 году оба поселения официально получили статус города.

Будущий Мирноград в 1950-х годах

Однако есть и свидетельство глубины истории края – многочисленные курганы бронзового века, датируемые концом III – началом I тысячелетия до н. е. Они разбросаны по территории города и напоминают, что люди жили здесь задолго до шахт и заводов.

В 1972 году состоялось объединение шахтерских поселений в один город, который назвали Димитров – в честь Георгия Димитрова, болгарского коммуниста и генерального секретаря Коминтерна. Выбор имени должен был подчеркнуть интернациональную дружбу – в 1960-е годы на местных шахтах работало немало болгар. Это было типичное решение советской эпохи, когда города получали имена коммунистических деятелей.

Выписка из постановления о переименовании города

Но времена меняются. В рамках процесса декоммунизации, начавшегося в Украине после Революции Достоинства, город начал путь к новой идентичности. 21 марта 2016 депутаты городского совета проголосовали за переименование, а 12 мая Верховная Рада официально утвердила новое название — Мирноград. Закон вступил в силу 22 мая 2016 года. Новое название стало символом стремления к миру, обновлению и национальному достоинству.

Трагедии, формирующие память

История Мирнограда – это не только экономические достижения угольной промышленности. Это и трагедии, которые навсегда изменили город.

Террикон до взрыва

Последствия катастрофы

В 1966 году произошла одна из самых страшных катастроф в истории города. Из-за взрыва обрушилась часть террикона шахты 5/6. Горы породы сошли лавиной на жилые кварталы, стирая с лица земли несколько улиц и унес жизни 17 человек. Советские власти умалчивали масштабы трагедии – в открытых источниках о ней долго не писали. Лишь впоследствии правда о крушении стала доступной общественности. Эта трагедия напоминает о цене индустриализации и важности памяти о тех, кто заплатил за нее собственной жизнью.

Район шахты 5/6 в 2020 году

Мирноград во время войны

До начала полномасштабной российской агрессии в Мирнограде проживало более 55 тысяч человек. Город жил своей жизнью – работали шахты, школы, больницы, магазины. Но война все изменила.

По состоянию на осень 2025 года в городе остается только 1,5-2 тысяч жителей. Мирноград в настоящее время находится фактически на передовой Донбасса – город подвергается ежедневным обстрелам со стороны российских войск, что привело к почти полному уничтожению инфраструктуры: по данным городской военной администрации, разрушены около 90% зданий и объектов. Большинство магазинов закрыто, вода и электроэнергия отсутствуют с осени 2024 года, жители выживают благодаря волонтерам и собственным запасам, получают воду из колодцев или через подвоз гуманитарных грузов.

Город, избравший мир

Название "Мирноград" сегодня звучит особенно пронзительно. Во время войны она напоминает о том, за что сражаются украинцы – за право жить в мире, на своей земле, под своим флагом. За право иметь будущее.

История Мирнограда – это история всего Донбасса: тяжелый труд, трагедии, борьба за выживание и твердая вера в лучшее будущее. Этот город заслуживает того, чтобы его помнили и о нем рассказывали.

