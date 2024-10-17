"Захист Європи починається в Україні": глава Міноборони Британії прокоментував План перемоги

Він наголосив на необхідності продовження підтримки

Британський міністр оборони Джон Гілі прокоментував План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Він наголосив, що Україна бореться за цінності та свободи, які цінує Європа, а отже вона зобов'язана нас підтримати.

У Брюсселі кореспондент "Телеграфу" поставила йому питання щодо Плану перемоги. Він зазначив, що Захід має посилити підтримку України наступними тижнями та місяцями.

"Повідомлення буде досить зрозумілим. Ми, як прихильники України, повинні зробити все можливе, щоб посилити нашу підтримку України у наступні тижні та місяці, чинити сильніший тиск на Росію, щоб Україна могла перемогти. Тому що захист Європи починається в Україні, вони борються за ті самі цінності, ті самі переконання та ті самі свободи, які ми цінуємо. І ми зобов’язані підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно", — сказав Джон Гілі.

Нагадаємо, 17 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав у Брюссель, щоб представити План перемоги на засіданні Європейської ради на рівні лідерів. Також він зустрінеться з Марком Рютте, генсеком НАТО. Крім того, Україна готується до засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони.

Як повідомляв "Телеграф", у США оголосили про надання нового пакету допомоги Україні на 425 мільйонів доларів. До нього увійдуть нові системи протиповітряної оборони та далекобійне озброєння.