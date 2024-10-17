Мають бути виконані 3 умови для спецобліку: в ТЦК розповіли про зміни у бронюванні
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Дані мають бути уточнені вчасно
В Україні можна отримати відстрочку від мобілізації з різних причин. Одна з таких — наявність бронювання. Під час його дії військовозобов’язаного переводять на спецоблік.
Якщо бронювання відбулося через портал "Дія", звертатися в ТЦК не потрібно. Однак для автоматичного переведення на спецоблік потрібно мати виконаними три умови, розповіли в Житомирському ТЦК та СП.
Військовозобов’язаний має для переведення на спецоблік:
- перебувати на військовому обліку та мати відповідний паперовий або електронний документ
- мати уточнені дані у відведений термін в 60 днів
- не знаходитися в розшуку.
Під час бронювання військовозобов’язаного потрібно вказувати обов’язково:
- дані військово-облікового документа,
- спеціальність (військово-облікову)
- дату уточнення даних.
Бронювання військовозобов’язаних через "Дію" стало можливе після 17 липня. Наразі в Україні заброньовані понад 1,5 млн осіб. Наразі розглядається можливість відібрати в місцевих ОВА право визначати критичність підприємства, яке може бронювати співробітників.
Раніше "Телеграф" розповідав, в яких випадках можуть затримати військовозобов'язаного. В більшості випадків тримати під вартою його можуть не більше кількох годин.