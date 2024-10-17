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Мають бути виконані 3 умови для спецобліку: в ТЦК розповіли про зміни у бронюванні

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Загальну мобілізацію регулярно продовжують Новина оновлена 17 жовтня 2024, 12:03
Загальну мобілізацію регулярно продовжують. Фото Колаж

Дані мають бути уточнені вчасно

В Україні можна отримати відстрочку від мобілізації з різних причин. Одна з таких — наявність бронювання. Під час його дії військовозобов’язаного переводять на спецоблік.

Якщо бронювання відбулося через портал "Дія", звертатися в ТЦК не потрібно. Однак для автоматичного переведення на спецоблік потрібно мати виконаними три умови, розповіли в Житомирському ТЦК та СП.

Військовозобов’язаний має для переведення на спецоблік:

  • перебувати на військовому обліку та мати відповідний паперовий або електронний документ
  • мати уточнені дані у відведений термін в 60 днів
  • не знаходитися в розшуку.

Під час бронювання військовозобов’язаного потрібно вказувати обов’язково:

  • дані військово-облікового документа,
  • спеціальність (військово-облікову)
  • дату уточнення даних.

Бронювання військовозобов’язаних через "Дію" стало можливе після 17 липня. Наразі в Україні заброньовані понад 1,5 млн осіб. Наразі розглядається можливість відібрати в місцевих ОВА право визначати критичність підприємства, яке може бронювати співробітників.

Раніше "Телеграф" розповідав, в яких випадках можуть затримати військовозобов'язаного. В більшості випадків тримати під вартою його можуть не більше кількох годин.

Теги:
#Мобілізація #Бронювання