Без дощів, але з морозом: який "мінус" прогнозують синоптики у Києві 18 жовтня

Одягайтесь тепліше

Україну все більше накривають перші морози та заморозки. Не виключенням для столиці стане і 18 жовтня, адже вночі температура впаде нижче нуля.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. За прогнозами синоптиків, у п'ятницю, 18 жовтня, вночі стовпчик термометра покаже від 0 до -2 градусів.

Вдень буде тепліше — до +11 градусів. Опади на 18 жовтня не прогнозуються, проте небо протягом доби буде затягнуте хмарами, яке періодично розвиднятиметься.

Пориви вітру становитимуть до 10 м/с вдень.

Водночас портал meteofor.com.ua не прогнозує на п'ятницю, 18 жовтня, морозів. Так, вночі стовпчик термометра покаже +4 градуси, а вдень від +6 до +8 градусів. Опадів синоптики не прогнозують, лише мінливу хмарність.

Зауважимо, що за народним прогнозом погоди, з 18 жовтня ткали полотно і катали вовну на валянки. А через те, що відчутно скорочується світловий день, казали: "Швидко тане жовтневий день – не прив'яжеш за тин".

Нагадаємо, що найближчими ночами "мінуси" охоплять більшу частину країни, а в горах вже випав сніг. Так, гора Піп Іван засипана снігом вже кілька діб.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи будуть блекаути при температурі 0 градусів і якої ситуації зі світлом українцям очікувати взимку.