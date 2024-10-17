Не треба нічого пояснювати: головний рабин про зміну ставлення ізраїльтян до України та Росії

Єрусалим вже не цікавить думка Москви, хоча раніше її брали до уваги

Представники юдейської громади України доносять керівництву Ізраїлю думку, що Іран та Росія — це друзі та партнери по атаках на Київ і Єрусалим. Але поки очільники єврейської держави обережно поводяться із Москвою, симпатії пересічних ізраїльтян — повністю на боці України.

Про це головний рабин України Моше Реувен Асман розповів в інтерв'ю сайту "Телеграф": "Посольство Ірану в Києві досі працює, як це може бути? — головний рабин України про вісь зла, втрату сина і хмарочоси в Умані, ч. II".

— Більшість ізраїльтян була за Україну до 7 жовтня. Після 7 жовтня я не зустрічав ізраїльтян, які були за Росію. Ми ж бачимо, що ізраїльських солдатів і цивільних вбивають з російської зброї. Іран працює з російськими інноваціями, співпрацює з російськими військами. І вже не треба нічого пояснювати, — каже керівник Всеукраїнського конгресу юдейських хасидських релігійних громад.

Він пояснив, що Росія для Ізраїлю — це не дружня держава.

— Сьогодні Ізраїль самостійно веде військові дії в Сирії, бомбардує бандитські склади зі зброєю і не озирається на Росію. До цього озиралися, тому що російська армія знаходиться в Сирії. Я не стратег, не військовий, але те, що я розумію, що бачу, то це те, що ситуація змінилася, — наголошує головний рабин.

Він наголосив, що кожна держава захищає свої інтереси.

— Слава богу, що у України є багато друзів. Коли 1948 року з’явилася держава Ізраїль, то ніяка держава не давала їй зброю. П'ять країн напали на Ізраїль і коли народ вистояв, то поступово держави почали приєднуватися. Франція почала давати зброю, потім США. Але спершу потрібно було покладатися тільки на себе та на Всевишнього. У України набагато краще становище, адже Україну підтримує весь цивілізований світ, — підсумував Моше Асман.

Нагадаємо, головний рабин розповів "Телеграфу", що у Росії можуть дозволити єврейські погроми.