У Москві помітили авто з українськими номерами: кому воно може належати (відео)

Його власницею може бути дружина ексрегіонала

У мережі поширюється відео з автомобілем Toyota Camry, який їде вулицями Москви. Воно цікаве тим, що ця автівка має український номерний знак.

Так, на автомобілі встановлено номер "КІ0008ВР". За інформацією одного з сервісів з пошуку авто, машину з таким номером було зареєстровано у 2020 році у селищі Чабани Києво-святошинського району Київської області.

"Телеграф" дізнався, на кого зареєстровано це авто. За даними наших джерел, це Киризлієва Тетяна Валентинівна.

Згідно з даними реєстру YouControl, на людину з таким прізвищем та ім'ям у 2010 році було зареєстровано ФОП. У контактній інформації вказано будинок на вулиці Машинобудівників у селищі Чабани Києво-святошинського району Київської області.

Варто зазначити, що ця жінка — повна тезка дружини колишнього голови Чабанівської сільської ради Олександра Киризлієва. У його декларації за 2019 рік дружиною вказана Киризлієва Тетяна Валентинівна.

Що відомо про Киризлієва

З 2015 по 2020 рік Киризлієв був головою Чабанівської сільської ради, очолював місцевий осередок "Партії регіонів". За даними Служби безпеки України, напередодні 24 лютого 2022 року він приховано виїхав до Росії через треті країни.

В СБУ зазначали, що в перші дні повномасштабного вторгнення РФ Киризлієв обдзвонював своїх підлеглих і закликав їх не вступати до місцевих загонів тероборони та не чинити спротив росіянам. У 2023 році він отримав підозру щодо виправдання збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо керівника забороненої партії "Наші", екснардепа Євгена Мураєва, причетного до підривної діяльності на користь Росії. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.