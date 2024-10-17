Це – не іграшки. Чому головний рабин просить хасидів не їхати в Україну

Майже 20 років тому владу Умані вже просили організувати цивілізований прийом прочан

Святкування юдейського Нового року Рош га-Шана в Умані щороку є нервовим для керівництва хасидської громади України, яке закликає прочан не їхати на Черкащину задля уникнення провокацій і можливих жертв, викликаних війною Росії проти України.

Про це головний рабин України Моше Реувен Асман розповів в інтерв'ю сайту "Телеграф": "Посольство Ірану в Києві досі працює, як це може бути? – головний рабин України про вісь зла, втрату сина і хмарочоси в Умані, ч. II".

– Я закликав [прочан] по ізраїльському телебаченню, по радіо не їхати в Україну, тому що тут війна і можуть бути провокації. Але мене ніхто не слухав з числа прочан і вони їхали ще більше. Я не можу взяти на себе відповідальність за те, що може бути, це ж не іграшки, це серйозна, страшна війна, – каже керівник Всеукраїнського конгресу юдейських хасидських релігійних громад.

Він розповів, що 2005 року виступав в мерії в Умані і просив організувати цивілізований прийом прочан.

– Умань не може прийняти такої кількості паломників. Маленький "п’ятачок" [на цвинтарі навколо могили ребе Нахмана], інфраструктури нема. У мене було багато ідей, але я зрозумів, що ніхто не зацікавлений створити там щось цивілізоване… Я намагався, багато що сам зробив, але потім розчарувався і перестав цим займатися. В Умані можна було б побудувати хмарочоси і зробити все цивілізовано… Ніхто не зацікавлений. На жаль. Тому і стаються сутички чи якісь проблеми, тому що нема системи, – шкодує Моше Асман.

Він визнав, що уманці заробляють багато грошей на прийомі хасидів, що добре для держави і міста, однак наголосив:

– Якби я керував Уманню, то б багато що переробив і покращив і все перебудував діаметрально. Але, на жаль, маємо те що маємо.

Нагадаємо, "Телеграф" писав про космічні ціни на Рош га-Шана і скільки Умань заробляє на хасидах.