У деяких українців можуть забрати до 20% пенсії: хто під загрозою

Кому треба приготуватись

У деяких пенсіонерів можуть забрати виплати. Пенсійний фонд України (ПФУ) встановив чіткі правила для отримувачів пенсій. Працевлаштування або звільнення пенсіонера вимагає своєчасного інформування ПФУ.

Недотримання цих вимог може призвести до фінансових наслідків для пенсіонерів. Про це повідомляють у пресслужбі Пенсійного фонду.

ПФУ вимагає від пенсіонерів повідомляти про працевлаштування або звільнення протягом 10 днів. Цей термін починається з моменту настання змін у трудовому статусі особи. Своєчасне інформування забезпечує коректне нарахування пенсійних виплат.

Неповідомлення або запізніле повідомлення про зміни у трудовому статусі призводить до незаконних виплат. ПФУ розглядає такі випадки як підстави для повернення надмірно виплачених коштів.

Компенсація надмірних виплат може відбуватися двома шляхами. Перший — добровільне повернення коштів пенсіонером. Другий — примусове вилучення ПФУ до 20% від пенсії до повного погашення переплати. Вибір методу залежить від готовності пенсіонера співпрацювати з ПФУ.

Інформування ПФУ стосується не лише початку трудової діяльності. Пенсіонери мають повідомляти і про звільнення з роботи чи припинення підприємницької діяльності. Такі повідомлення можуть позитивно вплинути на розмір пенсії через нарахування спеціальних надбавок.

Раніше "Телеграф" писав про те, за якої умови можна отримати пенсію за пів року одним платежем. Таку можливість мають ті громадяни, які вирішили виїхати за кордон на постійне місце проживання.