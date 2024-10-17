Пакистан принизив Росію, викликавши в істерику у РФ

Збірна РФ так і не знайшла, з ким зіграти у жовтні 2024 року

Півзахисник "Ростова" та збірної Росії Данило Глєбов звинуватив збірну Пакистану в неповазі до Росії. Пакистан на рівні уряду відмовився грати з Росією у жовтні 2024 року, через що збірна РФ провела тренування з дітьми.

Відповідний коментар Глєбова наводить "Р-Спорт". Футболіст вважає, що Пакистан принизив Росію, а грати з командою цієї країни — несолідно.

"Грати з Пакистаном, з урахуванням їхнього ставлення, хоча ми не знаємо деталей переговорів, несолідно. Це неповага до такої країни як Росія. Так не можна! Простіше сказати: граємо чи не граємо. Накрутили "вісімки", що всім було ясно і зрозуміло, всі розуміли, що чекає.

(Грати з пакистанцями) – звучить не дуже. Тому й кажу, що краще провести два-три тренування з дітлахами. Глобально для всіх більше користі, ніж грати з Пакистаном", – сказав Глєбов.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Нещодавно Танзанія відмовила росіянам у грі, пославшись на напружений графік, а Пакистан заборонив своїй національній команді грати з росіянами, після чого опустив РФ нижче плінтуса, запропонувавши зіграти з "неофіційною збірною".