Як оскаржити штраф за неоновлення даних та наскільки це реально

Можна спробувати довести відсутність вини

Військовозобов'язані громадяни мали оновити свої облікові дані в територіальних центрах комплектування до 16 липня. За невиконання цієї вимоги передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Однак адвокат Олена Воронкова з адвокатського бюро Івана Хомича зазначає, що такі штрафи можна оскаржити, хоча процес доволі складний і залежить від низки факторів. Пишуть "Факти".

Якщо військовозобов'язаний чоловік не оновив свої дані, то ТЦК може скласти протокол про порушення військового обліку. Штрафи за такі порушення варіюються від 17 до 25 тисяч гривень, проте оскаржити їх можливо. Звернувшись до адвоката, можна спробувати довести відсутність вини або події адміністративного правопорушення.

"Хоча особисто я не бачила поки що постанов, якими б, за результатом розгляду справи на місці, особу не було притягнуто до адміністративної відповідальності. Водночас зустрічала позитивні судові рішення, які було прийнято за результатом оскарження таких постанов про визнання особи винною", — зазначила юристка.

Ключові підстави для оскарження штрафу:

Неправильне оформлення протоколу . Нерідко штрафи скасовуються через недбале оформлення протоколів і постанов про адміністративну відповідальність.

. Нерідко штрафи скасовуються через недбале оформлення протоколів і постанов про адміністративну відповідальність. Недостатня доказова база з боку ТЦК. Одна з основних підстав для оскарження — це відсутність доказів з боку ТЦК про те, що вони не могли отримати необхідну інформацію з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів через електронні реєстри. Якщо є можливість отримання таких даних без участі громадянина, його притягнення до відповідальності не є правомірним.

з боку ТЦК. Одна з основних підстав для оскарження — це відсутність доказів з боку ТЦК про те, що вони не могли отримати необхідну інформацію з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів через електронні реєстри. Якщо є можливість отримання таких даних без участі громадянина, його притягнення до відповідальності не є правомірним. Відсутність складу адміністративного правопорушення. Якщо у громадянина були поважні причини для неоновлення даних, або ж обставини, що виключають відповідальність, це також може стати підставою для закриття справи.

Адвокат наголошує на важливості людського фактора у судових рішеннях. Судді можуть приймати різні рішення на основі своїх внутрішніх переконань, навіть якщо обставини справи схожі. Тому результат розгляду справи може бути різним.

Нагадуємо, якщо громадянин не згодний зі штрафом, він має право оскаржити його протягом 10 днів з моменту отримання постанови. Однак, багато хто вважає за краще сплатити штраф, ніж витрачати час на судові процеси. За словами юристів, суди досить часто скасовують такі штрафи, проте відсутність єдиної позиції Верховного Суду ускладнює цей процес.

Також фахівці права зауважують, що територіальні центри комплектування часто помиляються при накладенні штрафів через постійні зміни в інструкціях.

Раніше "Телеграф" писав, кого з чоловіків можуть затримати під час воєнного стану. Тривалість затримання не має перевищувати терміну встановленого законом.