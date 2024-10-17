Як узимку: Львів найближчими днями накриють заморозки

Синоптики розповіли, якою буде погода 17-22 жовтня

У Львові ночами вже почалися мінусові температури та заморозки, найближчими днями в цей час буде ще холодніше. Стовпчики термометрів будуть падати до -3 градусів.

Такий прогноз було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Синоптики зазначають, що подібна погода триватиме лише кілька днів, а потім настане потепління.

Вже 17 жовтня вночі температура повітря опустилася до -1 градуса. У три дні очікується до -3. Вдень цього дня буде до +12.

Зазначається, що 17,18 жовтня та, як мінімум, до 22 числа, у місті буде хмарна погода з проясненнями. Опадів не передбачається.

Що цікаво, незважаючи на стабільні нічні морози, вдень буде тепліше. 19 жовтня буде до +12, а 20 жовтня – вже +13 градусів.

Потепління прийде 21 жовтня. Цього та наступного дня вночі буде до +3 градусів, а вдень – до +15.

До слова, добові температурні мінімуми у Львові взимку становлять близько -4 °C, рідко опускаючись нижче -16 °C або перевищуючи 3 °C. Вже у жовтні температура буде -3 градуси, що практично є зимовим мінімумом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптик Наталія Діденко розповіла, коли в Україні погіршиться погода у жовтні.