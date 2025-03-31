Перша в Києві піцерія, яка вже понад 30 років зберігає оригінальні рецепти: де її знайти

Рецепти, які не змінювалися три десятиліття

Піцерія "Везувіо" на вулиці Рейтарській, 25, давно стала символом Києва. А її історія тісно пов'язана з розвитком ресторанної індустрії України.

Цю піцерію справедливо вважають першою в Києві, і це твердження досі не було спростоване. Адже вона заснована у 1992 році канадським громадським діячем Мироном Спольським.

Початок Історії

Мирон Спольський, ре-емігрант із Канади, прибув до України наприкінці 1980-х років. Саме він став одним із перших підприємців, хто ризикнув інвестувати у ресторанний бізнес України. Спольський мав досвід роботи з піцерією в Естонії, де він співпрацював з канадськими партнерами. Коли естонська піцерія закрилася, обладнання перевезли до Києва, і так почалася історія "Везувіо" в Україні.

Перша піцерія "Везувіо" відкрилася на вулиці Леонтовича. А вже у 1994 році заклад переїхав на Рейтарську, де знаходиться і сьогодні. У перші роки існування піцерії команда натрапила на труднощі, зокрема з адаптацією канадських рецептів під українське борошно та пошуком якісних інгредієнтів на місцевому ринку. Також було важливо налагодити доставку, адже в ті роки це була новинка для Києва. "Везувіо" стала першим закладом, який запустив власну доставку піци ще у 1992 році.

Рецептура та секрет успіху

Рецептура піци "Везувіо" має коріння в Італії, звідки її привезли до Канади, а потім до України. Піцерія відома тим, що використовує здебільшого українські продукти для приготування понад 20 видів піци. Секрет успіху полягає в стабільності меню та дотриманні традиційних рецептів, які не змінилися за три десятиліття.

Сучасність та традиції

Сьогодні піцерія стала культовим місцем для зустрічей, де діти та онуки перших відвідувачів стають постійними клієнтами. Завдяки своїй стабільності та якості, "Везувіо" продовжує бути одним з улюблених закладів Києва для тих, хто цінує традиційні рецепти вже понад 30 років.

Завдяки інноваційному підходу, у 90-х Мирон Спольський створив заклад, який став частиною історії Києва та символом якості української ресторанної індустрії. "Везувіо" продовжує існувати, залишаючись вірним своїм традиціям і підтримуючи розвиток громадянського суспільства України.

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