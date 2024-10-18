Радник Зеленського може бути сином скандального ексголови МСЕК з трьома Tesla

Обіймаючи посаду голови МСЕК, він заробив ще й на 13 квартир

Чинний радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк цілком може бути сином ексголови вінницького МСЕК Віктора Власюка, який заробив на цій посаді чималі статки.

Таке припущення висловив співзасновник медіапроєкту розслідувань "Наші гроші" Юрій Ніколов. За його словами, офіційно цю інформацію ніхто не підтверджував, але є кілька фактів, які на це вказують.

"Я не бачив свідоцтв про народження, мені не зливали персональну інформацію про батька і сина. Але з відкритих джерел відомо, що наш вінницькій мсеківець Власюк з мсечкою Юлією Даниленко мають спільну фірму – ТОВ "Сонячні фермери" (можливо це про сонячну електростанцію, чоловік Даниленко дуже зручно працює у "Вінницяобленерго")", — йдеться у повідомлені.

Зазначаться, що ТОВ "Сонячні фермери" зареєстровані у Києві, за тою ж адресою, де прописані чотири громадські організації радника президента. Зокрема, "Спільнота випускників юридичного факультету", "Асоціація з розвитку штучного інтелекту", "Юристи за екологію", "Адвокатська ініціатива "Стопбулінг" (співзасновник якої брат-близнюк Владислава Віталій).

За даними оприлюдненого розслідування, лікар вінницької МСЕК Віктор Власюк, який очолював цю структуру до 2014 року, потім спустився на щабель нижче. Після нього посаду зайняла Юлія Даниленко. Власюк зміг заробити на посаді у МСЕК собі на три автомобілі Tesla і тринадцять квартир. І найдорожча з них — шестикімнатні апартаменти на вул. Інститутській у Києві площею 260 квадратів.

"І щось мені підказує, що з квартири на Інститутській, Віктору Власюку дуже близько до Банкової, де радником президента Зеленського по санкційній політиці трудиться Владислав Вікторович Власюк", — пише Ніколов.

Він наголошує, що на тлі того, що "мільйонерка" з МСЕК Тетяна Крупа — дальня родичка голови Ради Руслана Стефанчука (його батько очолював міську лікарню у Хмельницькому). Цілком ймовірно, що таке близьке родство між двома Власюками реальне.

Українці в мережі відреагували на це припущення по-різному, але у загальному — їх це розлютило.

Раніше "Телеграф" розповідав, що син керівниці МСЕК Хмельниччини взявся гарячково декларувати гроші.