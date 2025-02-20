Кладовище охороняли та забороняли робити фото: де похована мати Лукашенка та як виглядає її скромна могила

Мати білоруського диктатора померла у 2015 році

Олександр Лукашенко – президент Білорусі, якого у 2025 році обрали вже на сьомий термін. І якщо сам диктатор любить світитися перед камерами та виступати на різних заходах, то про його особисте життя мало що відомо. Ми вже розповідали, як виглядає перша леді Білорусі, і які домашні тварини є у Лукашенка.

Тепер же "Телеграф" покаже, як виглядає могила матері Олександра Лукашенка, та розповість, що відомо про жінку, яка виховала президента.

Мати Лукашенка — що про неї відомо

Сам президент Білорусі народився у селищі міського типу Копись Оршанського району Вітебської області. Про його батька нічого не відомо, а мати Катерина Трохимівна була родом із села Олександрія Шклівського району Могилівської області.

В молодості вона поїхала на роботу до Оршанська на льонокомбінат. Там народився майбутній президент Білорусі. А потім з дитиною на руках Катерина повернулася до рідного села, де все життя працювала дояркою.

Померла Катерина Трохимівна у віці 90 років, це було навесні 2015 року. Її поховали на невеликому кладовищі між селами Хіми та Олександрія-2, де провів своє дитинство Лукашенко. Зараз, вже будучи президентом, він часто зупиняється у своїй резиденції в Олександрії.

Після похорону матері Лукашенка її могилу охороняли та забороняли фотографувати. Однак через деякий час все змінилося і журналістам вдалося зняти на фото місце поховання матері президента.

Як виявилося, могила Катерини Лукашенко нічим не примітна і навіть скромна, але охайна та доглянута. На ній часто з’являються живі квіти. А сам цвинтар знаходиться у мальовничому місці на березі притоки Дніпра.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путіна вважали за ганьбу сім’ї. Що відомо про грузинську "мати" президента Росії і що з нею зараз.