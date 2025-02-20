Скільки людей повернеться в Україну після закінчення війни: названа цифра

В кожній країні є люди, які хочуть спробувати жити за межами своєї держави

Після завершення війни в Україну певна кількість громадян повернеться з-за кордону, але є й ті, хто залишиться. Ба більше певна частина українців поїде в інші країни.

Про це "Телеграфу" розповів доктор економічних наук, фахівець з міграційної політики та фінансових програм для мігрантів і діаспори Андрій Гайдуцький у матеріалі ""За кордоном з'явилася ще одна українська економіка": чому все менше українців хочуть повертатися і що з цим робити".

Відповідаючи на питання кореспондента, скільки ж українців з 7 млн біженців, дійсно можуть повернутись після закінчення війни, фахівець наголосив, що переважну більшість цих людей ймовірніше складатимуть літні люди.

Адже у всіх за кордоном різні цілі існування: хтось навчається, що займає від трьох до 10 років, а хтось вже 2-3 роки працює на нормальній роботі. На повернення українців впливатимуть їх цілі щодо формування фінансових заощаджень, бажання відкрити бізнес на батьківщині тощо.

"Загалом, я вважаю, що після завершення воєнного стану в Україну повернеться приблизно два мільйони людей. Це будуть переважно українці старшого віку, яким складно інтегруватися за кордоном, а також частина молоді. Водночас певна частина громадян залишить Україну", — каже Гайдуцький.

За його словами, недавнє дослідження показало, що близько 21% населення хотіли б виїхати за кордон. Але така статистика характерна і для інших країн Європи та світу. Адже в кожній країні є люди, які хочуть спробувати жити за межами своєї держави. В Італії, наприклад, 17% населення хотіли б виїхати за кордон. Тому до цього варто ставитися спокійно.

"Бажання виїхати та фактичний від’їзд — це різні речі. Тому я вважаю, що після скасування воєнного стану баланс населення та робочої сили збережеться на поточному рівні: частина людей повернеться, частина — поїде", — резюмує Гайдуцький.

Раніше "Телеграф" розповідав, що названо чотири причини, чому українці, які повертаються в Україну, знову їдуть.