На скільки війскові витрати РФ перевищують сумарні показники України та її союзників

Росія та Україна: військові витрати, які визначають хід війни.

Росія спрямовує на війну рекордні $135 млрд, що на $40 млрд більше, ніж загальна допомога Україні від західних союзників. Такий фінансовий розрив може суттєво вплинути на хід бойових дій, якщо Європа та США не наростять підтримку.

За інформацією від Новини LIVE, Росія продовжує нарощувати витрати на війну проти України, виділяючи рекордні суми з державного бюджету. У 2024 році Кремль витратив на оборонний сектор понад $135 млрд, що значно перевищує фінансову підтримку України з боку союзників.

Західні партнери виділили на допомогу Києву у 2025 році приблизно $95 млрд. Проте ця сума є значно меншою за військові витрати РФ. При цьому економіка Росії оцінюється у $2,18 трлн, що дозволяє Кремлю продовжувати агресію, вкладаючи величезні кошти у війну.

Аналітики зазначають, що для балансування сил Європі достатньо збільшити військову підтримку України лише на 0,2% від ВВП ЄС, тобто на $40 млрд на рік. Така сума могла б змінити ситуацію на полі бою та допомогти Україні стримувати російський наступ.

На фоні зростаючих витрат Кремля постає питання: чи готові західні партнери до рішучих дій, аби Україна могла успішно протистояти агресії?

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