Наш "локомотив" – це ЗСУ. В Раді назвали строк, коли Україна стане членом ЄС

Київ паралельно наближується до НАТО

Через один-два місяці Київ та Брюссель починають переговори про вступ України у Євросоюз за першим із шести кластерів "Основи", який містить розділи, присвячені питанням верховенства права. В ньому буде опрацьовано багато юридичних і правових питань. При цьому Україна готова дуже активно вести переговори.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів народний депутат, секретар парламентського комітету з питань інтеграції України з ЄС, колишній голова СБУ (2006-2010, 2014-2015) Валентин Наливайченко.

— Ми навіть під час війни здобули статус країни-кандидата в члени Європейського Союзу. А це означає що я відвожу на перемовини про глави такі як "Основи", далі — "Юстиція", "Безпека" і "Свободи" тощо два-три роки максимум, — каже нардеп.

Він наголосив, Україна має не тільки волю, а й багато змін і виконала чимало роботи, що дуже наблизила наше законодавство до законодавства ЄС.

— Як це не дивно, Збройні сили України є тим локомотивом, який нас веде і дозволяє так швидко вести переговори і вступати в Європейський Союз, — каже секретар парламентського комітету. — Більше того, членство в НАТО теж на порядку денному. Ми його не відкидаємо, а з точністю до навпаки вважаємо, що Україна має бути членом НАТО паралельно з процесом переговорів про повномасштабний вступ у Європейський Союз.

Валентин Наливайченко наголосив: дуже важливо, що Європейський Союз щокварталу виділяє Україні мільярди євро, які йдуть нашим бюджетникам, пенсіонерам і іншим соціально незахищеним особам.

— Це мільярди, якими Україна під час російської агресії перекриває соціальні витрати. Європейський Союз наповнює бюджет нам як партнерам, закриває левову частку бюджету. І ця допомога продовжена і станом на сьогодні затверджена до 2027 року. Але ми (комітет з інтеграції України з ЄС. — Ред.) вже почали перемовини, щоб подовжувати бюджетну підтримку України. Тобто [йдуть] три паралельні процеси: переговори про вступ, бюджетна підтримка України і паралельно наближаємося до НАТО, — пояснив ексглава СБУ.

Він нагадав, що у понеділок, 24 лютого, до Києва на третю річницю російської повномасштабної агресії прибуде керівництво Євросоюзу, Єврокомісії, представники урядів усіх 27 країн-членів ЄС та єврокомісари. На його думку, вони чітко підтвердять ухвалене рішення, що Україна буде членом ЄС.

— Цей рух двосторонній. А оскільки він двосторонній, то я прогнозую, що це (вступ України в Євросоюз. — Ред.) буде протягом двох-трьох років, — підсумував нардеп.

Нагадаємо, що Україна перебуває у процесі скринінгу. Це процедура, під час якої Єврокомісія та країна-кандидат аналізують національне законодавство на відповідність праву ЄС. Скринінг відбувається за 35-ма переговорними розділами, згрупованими за шістьома кластерами. Це вагомий перелік сфер: від питань правосуддя та антикорупції до захисту екології.