Зупинить агресію Путіна? Що відомо про важливу зустріч за лаштунками переговорів США та Росії

В столиці Саудівської Аравії відбулася низка переговорів, і жодні з них не влаштують Кремль

За лаштунками розпіарених Кремлем переговорів російської та американської делегацій в Ер-Ріяді 18 лютого залишилася одна знакова зустріч, котра може серйозно вплинути на здатність Росії продовжувати агресію проти України. У той час як сама РФ не отримала жодних конкретних пропозицій чи домовленостей.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів народний депутат, секретар парламентського комітету з питань інтеграції України з ЄС, колишній голова СБУ (2006-2010, 2014-2015) Валентин Наливайченко.

За його словами, у столиці Саудівської Аравії делегації США та РФ домовились домовлятися, тож ця зустріч – ніяке не досягнення, а налагоджування перших контактів і обмін позиціями.

І якщо на переговори з росіянами президент США Дональд Трамп відрядив держсекретаря Марко Рубіо, радника з нацбезпеки Майкла Волца і спецпредставника з Близького Сходу Стів Віткоффа, то рівень зустрічі у Мюнхені був значно вищим, оскільки на переговори з делегацією України прибув віцепрезидент Джей Ді Венс.

— Росіяни не отримали, на що сподівалися: нема домовленості, що наступного тижня може відбутись зустріч Трампа з Путіним. І росіянам не вдалося нікого поки обдурити, — каже нардеп.

При цьому він звернув увагу, що за день до зустрічі з росіянами американська делегація працювала з саудитами.

— Хоч це і не так публічно висвітлюється, значення таких контактів для всього світу і для України дуже важливе, щоб зупинити агресію Путіна. Тому що Саудівська Аравія є провідною країною ОПЕК, яка визначає ціни на нафту, і від позиції якої залежить, чи отримуватиме путінський режим стільки грошей від продажу нафти, які вони, на жаль, отримують всі роки агресії проти України. Це той важіль, який може і має спрацювати, щоб натиснути на Путіна, зупинити його агресію і взагалі розвалити всі його т.зв. "вимоги" щодо України та наших територій, — підсумував Валентин Наливайченко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", коли Україна стане членом Євросоюзу.