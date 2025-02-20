У роботі "Нової пошти" стався збій: користувачі масово скаржаться

У роботі "Нової пошти" стався збій. Користувачі повідомляють про проблеми з відправкою та отриманням посилок.

Зокрема, не працює і додаток "Нової пошти". Джерела "Телеграфу" підтвердили інформацію про збій у роботі сервісу. Проте, що стало причиною некоректної роботи системи, наразі не відомо.

"Повідомляють про масштабний збій у роботі "Нової Пошти" – не працює ні застосунок, ні видача посилок у відділеннях", — зазначають користувачі.

При спробі зайти у додаток "НП" відображається, що минулий сеанс було завершено, а після введення номера телефона та коду зʼявляється повідомлення, у якому зазначається, що сталась помилка. Водночас деякі користувачі зауважують цілком коректну роботу додатка. Але при цьому відправлення чи отримання посилок наразі залишається не можливим.

Як зазначає джерело нашого видання, строки вирішення проблеми залишаються не відомими.

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