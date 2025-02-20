Дорожче, ніж на Мальдівах? Скільки коштує відпочинок у Буковелі

Скільки коштує відпочинок на топових курортах: порівняння цін.

Порівнюючи витрати на п'ятиденний відпочинок у Буковелі та семиденний на Мальдівах, можна дійти цікавих висновків щодо вартості та досвіду обох варіантів.

Відпочинок у Буковелі

Дівчина в TikTok поділилася досвідом п'ятиденного відпочинку з чоловіком у Буковелі, загальна вартість якого склала 160 000 грн. Основні витрати включали:

Транспорт : подорож власним автомобілем з Дніпра обійшлася у 12 000 грн.

: подорож власним автомобілем з Дніпра обійшлася у 12 000 грн. Проживання : п'ять ночей у одному з найдорожчих готелів Буковеля коштували 53 000 грн.

: п'ять ночей у одному з найдорожчих готелів Буковеля коштували 53 000 грн. Екіпірування : два лижні костюми придбано за 24 000 грн.

: два лижні костюми придбано за 24 000 грн. Харчування : ресторани з середнім чеком 2 000–3 000 грн на двох, загалом близько 30 000 грн за п'ять днів.

: ресторани з середнім чеком 2 000–3 000 грн на двох, загалом близько 30 000 грн за п'ять днів. Розваги: двогодинна поїздка на квадроциклах — 7 000 грн.

Відпочинок на Мальдівах

Для порівняння, розглянемо семиденний відпочинок на Мальдівах. За даними туристичних агентств, вартість туру на двох з перельотом та трансфером стартує від 1 500 до 25 000 USD, залежно від обраного готелю та умов.

Наприклад, бюджетні готелі, такі як Whiteshell Island Hotel & Spa 3★ або Athiri Beach 3★, пропонують комфортне проживання за нижчими цінами.

Порівняння витрат

Припустимо, що обрано середній за вартістю тур на Мальдіви вартістю близько 3 000 USD (приблизно 126 000 грн за курсом 42 грн/USD). Це включає переліт, проживання та трансфер. Харчування та додаткові розваги можуть додати ще близько 1 000 USD (42 000 грн). Отже, загальна вартість семиденного відпочинку на Мальдівах складе приблизно 168 000 грн.

Незважаючи на те, що відпочинок у Буковелі тривав п'ять днів, а на Мальдівах — сім, загальні витрати в обох випадках є порівнянними. Вибір між цими напрямками залежить від особистих уподобань: активний гірськолижний відпочинок у Карпатах чи релакс на тропічних пляжах Індійського океану.

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