Вступ України в НАТО все ще реальний? Рютте пояснив позицію Альянсу

Членство України в НАТО не включать до мирної угоди з Росією

Вступ України в НАТО не стане частиною мирної угоди, проте це питання може обговорюватися в майбутньому. Таку позицію озвучив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте під час візиту до Словаччини.

Він підтвердив, що у Вашингтоні було ухвалено рішення про незворотний шлях України до членства в НАТО, але зараз це питання відокремлене від мирних переговорів. Про це Марк Рютте сказав під час спільної пресконференції зі словацьким президентом Петером Палегріні.

"У Вашингтоні було вирішено, що Україна має незворотний шлях до вступу до НАТО. Але, якщо бути чесним, зараз ми та США кажемо, що не хочемо включати це до мирного процесу. Україні не було обіцяно, що це стане частиною мирної угоди", — наголосив Рютте.

Під час пресконференції Рютте також наголосив на необхідності довготривалої мирної угоди з надійними гарантіями безпеки. "Україна – не просто наш партнер, це ваш сусід. Ми всі хочемо, щоб страшна агресія проти України припинилася", — заявив він.

"Життєво важливо, щоб будь-яка досягнута угода принесла міцний мир. Щоб Росія більше ніколи не спробувала забрати жодного квадратного кілометра української землі. Це вимагатиме надійних гарантій безпеки – і союзники по НАТО зараз активно обговорюють, що це може включати", — додав генеральний секретар.

Марк Рютте висловив переконання, що Європа відіграватиме ключову роль у забезпеченні миру в Україні. За його словами, питання гарантій безпеки НАТО тісно обговорює з адміністрацією США "на всіх рівнях".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що США розглядають автоматичний вступ України до НАТО. Але це може статися лише за однієї умови.