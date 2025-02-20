Усе через Трампа? Чому США не хочуть більше назвати Росію агресором, - FТ
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Це може зірвати традиційну демонстрацію єдності на саміті G7
Гучна заява президента США Дональда Трампа про те, що очільник України Володимир Зеленський "диктатор без виборів" цілком могла вплипнути на позиціювання Росії в Штатах. Адже там наразі проти того, щоб називати РФ агресором, навіть попри повномасштабне вторгнення в Україну.
Як пише Financial Times, спираючись на джерела, ця розбіжність виникла саме після гучних заяв Трампа.
"США виступають проти того, щоб назвати Росію агресором у заяві G7 у третю річницю повномасштабного вторгнення Москви в Україну, погрожуючи зірвати традиційну демонстрацію єдності", — йдеться у матеріалі.
На цю думку також вплинуло те, що наразі офіційно не затверджено участь Зеленського у віртуальному саміті G7 24 лютого.
За даними джерел, на ідентифікацію Росії як агресора вплинуло те, що в одній з заяв Трамп назвав Зеленського диктатором і запропонував запросити Росію назад у G7.
"Представники США виступили проти фрази "російська агресія" та подібних описів, які використовувалися лідерами G7 з 2022 року для опису війни", — каже співрозмовник видання.
Водночас деякі західні чиновники наголошують, що Україну та РФ слід розрізняти, адже "вони не однакові".
"Американці блокують цю мову, але ми все ще працюємо над цим і сподіваємося на угоду", — додав чиновник.
Нагадаємо, що провідні країни світу традиційно виступають із заявою про підтримку України 24 лютого, у день початку повномасштабного вторгнення Росії.
Раніше "Телеграф" розповідав, як республіканці США відреагували на заяви Трампа про Зеленського.